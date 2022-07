Lyt til artiklen

Roony Bardghji har midt i sommerens transfervindue foretaget et vigtigt valg.

Den svenske gulddreng har skiftet sin agent Ahmad El-Ali ud med det store firma SEG.

Det fremgår på Instagram, hvor han har offentliggjort sin skilsmisse med den agent, der fik ham til FC København som ungdomsspiller.

Teenagesensationen slog FCK-rekord i sidste sæson ved at få debut på Superliga-holdet i en alder af bare 16 år og seks dage, og han er også indehaver af den svenske rekord som ynsgte U21-landsholdsdebutant.

Forventningerne til Roony Bardhji er da også tårnhøje, og der bliver spekuleret i, om han grundet sit store talent vil slå alle transferrekorder i Superligaen og blive solgt for over 100 millioner kroner.

Men så skal han også enten sælges denne sommer eller til vinter, da han har under halvandet år tilbage af sin kontrakt.

Om 11 måneder kan han nemlig skrive under med en anden klub uden at give FC København besked først, og derfor skal den danske mesterklub have styr på en forlængelse snart, hvis den vil stå godt i forhandlingerne om et rekordsalg.

Grundet Roony Bardgjis lave alder på 16 år kan han kun underskrive tre år lange kontrakter.

B.T.s podcast Transfervinduet kunne mod slutningen af sidste sæson fortælle, at FC København ifølge spillerens lejr endnu ikke havde budt ind til kontraktforhandlinger.

Og noget kan altså tyde på, at samarbejdet med agenten Ahmad El-Ali ikke har været tilfredsstillende fra Roony Bardgjis side, da han har valgt at få SEG til at repræsentere sig fremadrettet.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Ahmad El-Ali.