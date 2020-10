Med Ståle Solbakkens pludselige exit i FC København er der i den grad åbnet op for spekulationerne.

For hvem bliver den fremtidige indehaver af det varme trænersæde i storklubben?

Mange navne er allerede nævnt - herblandt Kjetil Knutsen. Den 52-årige nordmand har nemlig styrtende stor succes i Bodø/Glimt, som suverænt topper den norske Eliteserien. Efter 20 runder har Nordlandsklubben vundet 18 kampe og spillet to uafgjorte.

Holdet har scoret hele 69 mål og kun lukket 21 ind. Og Bodø/Glimt spillede næsten lige op mod mægtige AC Milan i Europa League-kvalifikationen. Så der er ikke noget at sige til, hvis Kjetil Knutsen er aktuel for klubber som FC København.

Men i den norske klub er man ikke i panik over, at succestræneren er blevet en eftertragtet herre.

»Nej, vi er helt rolige. Og der har ikke været nogen kontakt fra FC København,« siger daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, til B.T.

»Jeg ser godt, at der er spekulationer i norske og danske medier. Vi gør det ret godt heroppe i Norge, og Kjetil er en god træner, så det er nok naturligt, at der er spekulationer. Men der ikke været nogen henvendelse fra København.«

FC København fyrede lørdag Ståle Solbakken oven på en længere periode med 'utilfredsstillende resultater'. Efterfølgende har klubben nedsat et udvalg, der skal stå for ansættelsen af en afløser for Solbakken. Og Frode Thomassen ligger ikke søvnløs over tanken om, at udvalget potentielt kan have Kjetil Knutsen i kikkerten.

»Vi bruger ikke megen energi eller tid på, hvad der potentielt kan ske. Vi lever i en fodboldverden, hvor der sker meget hele tiden, så vi kan ikke bruge tid på sådan noget.

»Selvfølgelig må man altid forholde sig til skiftende omgivelser, men vi bruger ikke tid på det. Vi har kontrakt med ham, så vi er meget rolige.«

Tror du, at Kjetil Knutsen overhovedet ville være interesseret i at forlade Bodø/Glimt med den succes, som I har?

»Jeg aner det ikke. Det går jo rigtig godt her i klubben. Men jeg bruger som sagt meget lidt tid og tankekraft på det.«