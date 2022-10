Lyt til artiklen

Zeca, Nicolai Boilesen og Rasmus Falk var på forhånd ude med skader, og lørdag aften måtte FC København også skrive Andreas Cornelius og Denis Vavro på listen over ukampdygtige spillere.

Fem spillere, der under normale omstændigheder ville starte inde og være profiler på holdet. De mange skader påvirker, hvordan træner Jacob Neestrup vil gribe de næste opgaver an.

»Jeg ved ikke, om det er en forbandelse. Vi må hjem og kigge på, hvad fanden det er, der foregår. Det er klart, at jeg står for en uges tid siden og siger, at vi skal holde trit med toppen, det skal vi selvfølgelig stadigvæk, men det er klart, at Zeca, Falk, Vavro, Corner og Boile, som gerne skulle være tilbage i denne her uge, det er hårdt for alle hold,« konstaterer Neestrup og tilføjer om situationen:

»Det er min pligt og opgave sammen med resten af staben og spillerne at finde de løsninger, der er, og det kommer vi til at gøre vores absolut bedste for at gøre. Så der er ikke noget som helst, der er ændret i forhold til målsætningen frem mod jul. Det kan være, at vi må gå lidt mere pragmatisk til værks i forhold til de kampe, der kommer.«

Andreas Cornelius var skrevet i startopstillingen, men gik i stykker, da han varmede op til kampen mod FC Nordsjælland. Neestrup ved ikke endnu, hvor slemt det står til med landsholdsangriberen.

»Han går ud under opvarmningen, og jeg har ikke fået nok information til at kunne give et svar, som er troværdigt,« siger FCK-træneren og forklarer om Denis Vavro, der gik ud i anden halvleg:

»Jeg tror ikke, at han spiller tirsdag (Champions League mod Manchester City, red.). Det, tror jeg, er fuldstændig udelukket. Det tror jeg ikke.«

I midterforsvaret er der altså to profiler ude nu, men det er i angrebet, at det står værst til.

Khouma Babacar og Mamoudou Karamoko samt Orri Oskarsson meldte sig også alle før kampen ude med skader.

»Han (Babacar, red.) var heller ikke kampdygtig i dag, han gik ud af træningen i går, men vi regner ikke med, at det er alvorligt. Karamoko meldte fra kamp i dag. Han fik en stempling mod Manchester City og haft smerter der. Jeg kan sige, at alle angriberne minus Victor Claesson, hvis vi kan kalde ham angriber, er ude. Orri kom hjem fra landsholdet med en skade. Det er en position, vi er udfordret på, skal vi ikke bare sige det sådan?« bemærker Neestrup.

Med et transfervindue, der er lukket, kan FC København kun lukke hullet eksternt, hvis klubben henter en transferfri spiller.

»Det må vi tage med PC. Der skal også være noget, der er godt og hurtigt nok,« pointerer Neestrup.

FC København og FC Nordsjælland spillede 1-1 i Parken.