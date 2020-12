FC København har fået endnu en brik i det nye trænerteam på plads.

Den tidligere AGF-assistent Ruben Sellés er hentet ind som assistent for cheftræner Jess Thorup.

Han tiltræder, når Superliga-holdet vender tilbage fra juleferien. Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

»Vi har hele tiden haft Rubén på vores liste over dygtige folk, vi gerne ville have ind omkring holdet. Han har store kompetencer både på træningsbanen og i det analytiske arbejde, og han har en god international erfaring, blandt andet fra Qarabag, hvor han har været med omkring holdet, der nåede Champions League-gruppespillet - desværre på vores bekostning,« siger klubbens midlertidige sportslige leder, William Kvist, og tilføjer:

»Han kommer ind med ny inspiration og nye idéer, og vi ser et perfekt match i forhold til den retning, vi arbejder i.«

Dermed når Ruben Sellés kun at være væk fra Superligaen i et halvt år, hvor han har arbejdet som ungdomstræner i Valencia, og han bliver snart genforenet med sin tidligere chef i AGF Peter 'PC' Christiansen, når han tiltræder.

»Jeg havde en fantastisk tid i AGF, og da jeg rejste retur til Spanien, havde jeg hele tiden en mulighed for at slå til, hvis det rigtige job åbnede sig,« siger Sellés og fortsætter:

»Da FCK henvendte sig, mærkede jeg med det samme, at det føltes rigtigt at blive en del af så stor en klub omgivet af dygtige spillere og trænere hver eneste dag. FCK er en klub, der vil spille med de bedste og ved, at hårdt arbejde er basen for succes med fokus på præstationen hele tiden. Sådan er mit mindset også, så jeg var aldrig i tvivl, og jeg glæder mig til at komme i gang,« siger han.