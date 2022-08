Lyt til artiklen

Hovmod stod for fald, da FC Københavns afdeling for sociale medier skulle gøre sig morsom på bekostning af Randers og FC Midtjylland.

Grundet VM på stadion i Herning kan der ikke spilles fodbold på FC Midtjyllands normale hjemmebane, og det 'udnyttede' hovedstadsklubben til at komme med et... lad os bare sige akavet forsøg på at være sjov før kampen mod Randers.

FC København lagde et billede op af begivenheden på MCH Arena og skrev denne tekst til:

»Hvad så, Randers. Når nu ulven strejfer rundt i Randers, har I så sendt jeres heste ud og springe for livet i Herning, før de skal over til Vavro og Khocholava?«

Inden vi kommer til Randers' svar, der blev leveret lørdag nat, efter klubben havde besejret mestrene med 3-1 i Parken, skal det nævnes, at langt fra alle FC Københavns egne fans på forhånd mente, at det var god banter.

Jonatan Nitsche Folkver skrev 'Really?' efterfulgt af en emoji, der havde det stramt.

Jan Barkholt svarede 'Jeg er simpelthen for dum til at forstå det sjove'.

Nikolaj Ingemann opfordrede sin klub til at droppe den slags fremadrettet: 'stay classy please'.

Og sådan fortsatte det.

Randers fik som bekendt givet igen i timerne efter slutfløjt. Elegant svarede klubben:

»God bedring til både Vavro og Khocholava – håber de kommer sig hurtigt efter heste-strabadserne. Held og lykke på tirsdag!,« med henvisning til FC Københavns Champions League-kvalifikationskamp mod Trabzonspor.

God bedring til både Vavro og Khocholava - håber de kommer sig hurtigt efter heste-strabadserne

Held og lykke på tirsdag! — Randers FC (@Randers_FC) August 12, 2022

Den, der ler sidst, ler bedst.