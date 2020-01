Der kan være en opsigtsvækkende transfer undervejs i Superligaen.

FC København er nemlig lige nu i forhandlinger med AaB om den 19-årige angriber Mikkel Kaufmann, og et skifte for manden med de syv Superliga-scoringer i foråret kan være lige oppe over.

Det var Ekstra Bladet, som kunne fortælle om københavnernes interesse i Mikkel Kaufmann. Siden har AaB i en pressemeddelelse fortalt, at klubben ‘har indledt forhandlinger med en anden klub om et salg af spilleren Mikkel Kaufmann’.

Den klub er ifølge B.T.s oplysninger FC København. Manager Ståle Solbakken sagde inden jul farvel til Nicklas Bendtner, der kun nåede at være i FCK i fire måneder, og det var blandt andet med begrundelsen om, at Jonas Wind var på vej tilbage fra sin langtidsskade.

Samtidig råder FC København over Dame N’Doye, Michael Santos og Pieros Sotiriou i angrebet. Derfor har der heller ikke været et akut behov for en angriber i klubben. Det har i stedet været tanken, at man ville slå til, hvis den rette spiller var til rådighed.

Den spiller er stortalentet Mikkel Kaufmann, som med sine 19 år vil kunne stå i lære blandt de ældre angrebskolleger i FC København i foråret, inden det forventes, at københavnerne vil sige farvel til en eller to angribere til sommer.

Om FC København og AaB når til enighed om en pris på Mikkel Kaufmann, vil tiden vise.

Men med AaBs meddelelse til fondsbørsen om forhandlinger, er der lagt op til et salg i en størrelse, hvor det vil få markant indflydelse på nordjydernes regnskab.