AGF's diektør, Jacob Nielsen, var fredag ude med en undren over, at Superligaens kampprogram skal bøjes, så de danske hold, der skal ud i europæiske kvalifikationer, kan få længere forberedelsestid.

Det betyder, at AGF nu skal op imod FC København i et fredagsopgør - som ellers er afskaffet i denne sæson. Samme uge spiller AGF også om mandagen, og nu får aarhusianerne altså blot tre dage til at forberede sig til kampen i Parken.

»Her har vi kortere tid mellem kampene end dem, da vi spiller mandagen før og de tirsdagen efter klokken 20.45.«

»Derudover skal vores fans så rejse til København en hverdagsaften - det er da paradoksalt,« sagde Jacob Nielsen blandt andet.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Hos FC København minder man nu AGF om, at det er til alles fordel, hvis københavnerne kvalificerer sig til eksempelvis Champions League-gruppespillet.

»Der har i en del år i Superligaen været en ret bred konsensus om, at man prøver at prioritere de hold, så dansk fodbold kan få dem med ind i de europæiske gruppespil - fordi det selvfølgelig har en langsigtet gavn for dansk fodbold,« siger Daniel Rommedahl, der er Director of Football Operations and International Affairs i FC København, til B.T.

»Hvis ikke vi begynder at få flere danske hold med i de europæiske gruppespil, så begynder Danmark at sakke bagefter de andre lande. Og jo længere forberedelsestid, vi europæiske deltagere har før en europæisk kamp, jo bedre er det.«

»Vi er altid så forbandet tæt på at få to hold med i gruppespillet - men alligevel får vi aldrig to hold med. Derfor er det så vigtigt, at vi gør alt, hvad kan for at optimere holdenes forberedelse i lige netop kvalifikationsfasen.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Daniel Rommedahl forstår dog godt, at AGF er ærgerlige over, at skulle spille både mandag og fredag i samme uge.

»Men det er jo ikke noget, vi har været inde over. Vi har bare udtrykt et stort ønske om at spille om fredagen i den uge.«

»Jeg tror faktisk , at Jacobs kritik mere handler om den mandagskamp, de har, inden de skal møde os om fredagen. Hvorfor spiller de ikke om søndagen? Det kan jeg godt følge ham i. Men det er altså et kæmpe puslespil at få sådan et program til at gå op,« siger FCK-bossen.

Men du er altså ikke enig med Jacob Nielsen i, at I bliver prioriteret over AGF i denne situation?

»Nej, jeg vil ikke sige, at vi bliver forfordelt. Uanset hvordan man ser det, så har vi potentielt langt flere kampe end AGF, der kun skal spille superliga, har. Så vi bliver nødt til at optimere vores program mest muligt.«

»Men Divisionsforeningen og programplanlæggerne skal selvfølgelig kigge på, hvordan det hele spiller sammen,« slutter Daniel Rommedahl.