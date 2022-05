Mandag er en kæmpe festaften i Lyngby og Horsens, mens der er gravkammer-stemning hos Helsingør.

For mandag aften kollapsede FC Helsingør endegyldigt og tabte 0-2 til Hvidovre IF, og derfor rykker AC Horsens og Lyngby tilbage i Superligaen.

Det står klart, da Helsingør ikke kan nå de to tophold efter næstsidste spillerunde blev spillet mandag aften.

FC Helsingør skulle bruge en sejr over Hvidovre, hvis de for alvor skulle turde drømme om at komme tilbage i varmen, men med to Hvidovre-mål i første halvleg, så det tidligt skidt ud, og helsingoranerne kom aldrig tilbage - og de kan tilmed se Hvidovre gå forbi og lægge sig som nummer tre.

FC Helsingør var for kun ni runder siden kæmpe favoritter til at tage den ene oprykkerplads, da man var foran med hele otte point, da slutspillet startede.

Men fem nederlag i de første fem slutspilsrunder ændrede fuldstændig på momentummet, og nu er nedturen så total.

I stedet tager AC Horsens og Lyngby turen tilbage i Superligaen efter at være rykket ned sidste år - de to skal stadig kæmpe om førstepladsen i sidste spillerunde, men AC Horsens er nu tre point foran.

AC Horsens, som sidste år sluttede sidst i Superligaen, slog mandag aften FC Fredericia 4-0 på udebane i næstsidste spillerunde af 1. division. Det var nok til at sikre oprykningen.

Den gulklædte klub ville med bare en enkelt sejr i en af de to sidste kampe være garanteret oprykning, men spillerne havde ikke i sinde at vente. Med to mål allerede i første halvleg i Fredericia blev fundamentet lagt til den sikre sejr.

Målet til 3-0 kom straks fra andens halvlegs start og punkterede den sidste rest af spænding i kampen.

Lyngby spillede 1-1 mod Nykøbing FC, hvilket var nok til at sikre oprykningen.

Lyngby var Nykøbing overlegne i de fleste af spillets facetter på Lollands Bank Park og havde længe kurs mod sejren, men til allersidst slog et ellers haltende hjemmehold tilbage og fik uafgjort.

