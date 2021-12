Rygterne har svirret længe, og torsdag blev det så officielt meldt ud.

Henrik Hansen skifter sin ene hjerteklub ud med sin anden, da han fremover skal være cheftræner for Sønderjyske. Dermed siger han farvel til OB efter mere end tre år som assistent for forskellige cheftrænere i den fynske klub.

Det ærgrer OBs sportschef Michael Hemmingsen.

»Men samtidig er vi glade for, at han nu får muligheden for at tage det næste skridt.«

»Vi er glade for at have haft Henrik i klubben. Han har bidraget til vores dagligdag med sin indsats,« fortæller Hemmingsen til B.T.

Hemmingsen er sikker på, Henrik Hansen kommer til at gøre det godt for sin nye arbejdsgiver.

»Han er en grundig og ihærdig træner. Jeg håber, han opnår det, han har sat sig i selen for at gøre. Men vi vil bestræbe os på, at det ikke bliver med sejre over os til foråret,« siger OB-sportschefen, der kalder det naturligt, at en assistenttræner som Henrik Hansen gerne vil tage det næste skridt til at blive cheftræner.

Michael Hemmingsen vil ikke gå i detaljer med det arbejde, klubben nu er i gang med at for at finde en afløser til tjansen som cheftræner Andreas Alms assistent.

»Men vi skal nok få lukket hullet efter ham.«

Henrik Hansen glæder sig naturligvis selv til den nye udfordring.

»Jeg ved ikke, om man kan have to hjerteklubber, men det er meget specielt for mig, at netop de her to klubber er impliceret. OB betyder meget for mig, men det er en mulighed på det personlige plan, som jeg har lyst til at prøve af.«

»Jeg har virkelig været stolt og beæret over at have været en del af OB-familien igen, for det er ikke nogen hemmelighed, at klubben har en stor plads i mit hjerte,« siger Henrik Hansen til OBs hjemmeside.

Som spiller nåede han at repræsentere OB 80 gange og Sønderjyske hele 176 gange ligesom han også har spillet for AC Horsens og Esbjerg.

Henrik Hansen tiltræder officielt i Sønderjyske 1. januar og har fået en kontrakt til sommeren 2024.