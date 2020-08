Sotirios Papagiannopoulos skifter fra FC København til AIK i Sverige.

Det oplyser københavnerne på fck.dk.

Opholdet i København har langtfra været en succes for Papagiannopoulos, og derfor var et skifte naturligt.

»Han har brug for at spille mere fast, og det var der ikke udsigt til i FCK på den korte bane. AIK er en stor klub, der giver ham mulighed for at være en del af et tophold. Vi ønsker ham held og lykke i Stockholm,« siger manager Ståle Solbakken.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Svenskeren kom til klubben i 2018 fra Östersunds FK. Selv siger svenskeren med de græske rødder, at han har været glad for sin tid, men skiftet til AIK var nødvendigt.

»Jeg er dog snart 30 år, og derfor er det vigtigt for mig, at jeg bliver mere fast del af et hold rent kampmæssigt. AIK er en ambitiøs og stor klub, ligesom Stockholm er en fantastisk by, så jeg ser frem til at komme i gang der,« siger han.

Papagiannopoulos har underskrevet en treårig aftale med AIK, oplyser svenskerne.

Han nåede at spille 71 kampe for FC København.