21-årige Jonas Wind har fået sit store landsholdsgennembrud, og den brandvarme FCK-angriber kan blive en dyr herre, når han en dag skal videre til udlandet.

Det er i hvert fald det, hans far, Per Wind, arbejder på. For farmand, der ser masser til sønnike til daglig som målmandstræner hos FCK, agerer selv rådgiver for Wind sammen med Jonas Winds bror, Morten.



En speciel men helt bevidst beslutning, lyder det.

»Det fungerer fint. Det er noget, som Jonas og jeg har valgt. At vi selv kan styre det i en branche, der til tider måske godt kan være lidt rådden. Det er klart, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil have Jonas i stalden. Men han er hos mig. Han er hos familien Wind, og det er vi trygge ved,« siger Per Wind til B.T.



Skulle det helt store tilbud komme fra udlandet, kan det dog godt være, at man vil søge rådgivning udefra, fortæller han.

»Jeg har været med i mange år, og selvfølgelig er der nogle ting, jeg ikke kender i den her agentverden, men jeg føler sgu, jeg er blevet godt klædt på. Jeg har også hentet informationer fra tidligere spillere, jeg kender. Men det er også klart, at hvis det helt store tilbud skulle komme fra udlandet, så har vi da også snakket om, at vi måske skulle overveje at få en lille smule rådgivning og vejledning. Men lige meget hvad, synes jeg, vi er godt klædt på, og der er ingen, der skal snyde os, hvis man skal sige det sådan,« griner Wind og fortsætter:



»Jonas føler, han er i gode hænder. Og det tager vi os trygt af med alle de henvendelser, der allerede er kommet. Der har været pænt mange henvendelser, det må jeg sige. Men vi tager det stille og roligt. Vi har en god handlings- og karriereplan med Jonas.«

Tre landskampe, to kasser. Sådan lyder totalen for Danmark for Jonas Wind. Foto: FRANCOIS LENOIR Vis mere Tre landskampe, to kasser. Sådan lyder totalen for Danmark for Jonas Wind. Foto: FRANCOIS LENOIR



Familien Wind – mor, far, bror og søster – var samlet i hjemmet i Hvidovre for at følge Jonas Wind mod Belgien onsdag aften, hvor FCK-angriberen kom på tavlen i 2-4-nederlaget.

»Han blev målt på den store internationale scene mod verdens nummer 1, det var fortrinligt, fantastisk, dejligt!« jubler far Wind og tilføjer:

»Det er en drøm. Det lyder måske lidt for blæret, men jeg vil ikke sige, jeg er overrasket. Jeg synes, han har taget skridt på skridt på skridt helt tilbage fra U17-tiden. Det er imponerende. Når han er så god teknisk og boldfast, så er jeg aldrig usikker på, at det går helt galt, fordi det er en vigtig præmis som angriber, at man kan holde fast på bolden, når den bliver spillet op på én,« siger han.

Tilbage i marts, da Ståle Solbakken stadig var i spidsen for FCK, spåede nordmanden, at Jonas Wind på sigt kunne komme til at koste '15-25 millioner euro' (cirka 110 til 150 millioner kroner). Og med den nye status som angriber på landsholdet kan Per Wind sagtens se prisen svæve et godt stykke over 100 millioner, når sønnen skal videre.

»Ståle ved bedre om nogen med alle de forhandlinger, han har været igennem, hvad beløbet kan være. Men uden at det skal lyde for blæret, så er det jo nok det beløb, man snakker om. Måske endda til trods for coronakrisen, og at klubberne måske ikke har de samme penge. Uden at jeg skal gøre mig klog på det, så forholder jeg mig til det, Ståle sagde, og at han ikke slyngede noget ud, som der ikke er belæg for. Og det er klart, at jo bedre præstationer Jonas leverer på klub- og landshold, så kan man ikke undgå, at prisen stiger for en angriber som ham. Det er vel meget realistisk, selv om det også lyder som store beløb i mine ører på min søns vegne,« griner han.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen



Lige nu er planen dog, at Wind fortsætter udviklingen i FCK i et år endnu. Men man ved jo aldrig, som far Wind siger.

»Vi forlængede med FCK i august med Ståle. Og det bedste for Jonas oven på sin skade er, at han spiller kontinuerligt. Det må man sige, han har gjort både nationalt og internationalt. Vi banker under bordet og håber på, at der ikke kommer flere skader, og så må vi se om et år eller halvandet, om det måske er tid til, at han ryger videre til udlandet. Men det er helt klart vores plan, at han skal blive i FCK i minimum et år endnu. Men det kan jo gå hurtigt i fodbold og komme hurtigere end forventet, og det sportslige og økonomiske kan komme så højt op, at det kan være svært at sige nej.«



Jonas Wind har kontrakt med FCK frem til 2025.



Indtil videre er det dyreste salg nogensinde fra Superligaen norske Alexander Sørloth, der i 2018 skiftede fra FC Midtjylland til Crystal Palace for en pris, der endte på den gode side af 135 millioner kroner.