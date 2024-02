I januar fandt en noget pudsig genforening sted i Superligaen.

For da FC København hentede Magnus Mattsson i NEC Nijmegen blev den 24-årige kreatør pludselig holdkammerat med én af de spillere, som har betydet særligt meget for Mattsson som ung knægt.

Rasmus Falk.

»Ja, det er sgu sjovt. Det er som om, at jeg allerede kendte ham godt, da jeg kom hertil,« siger Magnus Mattsson til B.T.

De to FCK-stjerners veje krydsedes nemlig første gang tilbage i slutningen af 00'erne, da Falk sammen med en vis Christian Eriksen var de helt lysende talenter på det succesrige OB U16-hold, der blev trænet af Magnus Mattsson far, Joakim Mattsson.

Og purunge Magnus var VILD med Falk.

»Jeg var jo tit med min far på arbejde, så jeg har kendt ham lidt hen ad vejen. Når man er i den alder, så ser man jo op til dem, der er utroligt gode til fodbold, og man synes jo, at de er de største stjerner og de sejeste i ens hverdag, når man selv spiller fodbold.«

»Det var ingen undtagelse med Falk og Eriksen. Det var MEGA fedt at være tæt på de to, og min bror Pelle og jeg kom med i omklædningsrummet, så det er sjovt at se på nu, hvor jeg også er nået langt i min karriere og spiller på hold med dem, jeg drømte om som helt lille.«

»Men nu er jeg voksen og skal ind at være bedre end dem. Det er sjovt,« smiler Magnus Mattsson.

Han er særdeles glad for, hvordan Rasmus Falk har taget imod Mattsson.

»Han er en klassespiller og en endnu bedre person. Han har været skide god til at tage imod mig. Han var den første, jeg mødte på træningslejren, og vi spiller også tæt på hinanden, så ham har jeg lænet mig op ad her i starten,« siger Mattsson, der også gjorde indtryk på Rasmus Falk dengang.

»Jeg kan huske Magnus og hans bror, som to meget unge drenge på det tidspunkt. De havde utroligt meget energi, de var med omkring os og rendte rundt i fodboldtøj med masser af gang i den,« siger Falk til B.T. og afslører stor beundring for sin nye holdkammerat:

»Jeg har kendt ham og fulgt med i det, han har lavet, for han er nok en af de spillere, der på mange måder minder mest om det, jeg selv rendte rundt og lavede for nogle år siden, da jeg var længere fremme på banen. Så jeg har fulgt ham meget og altid beundret hans måde at spille på.«

Falk og Mattsson skal forsøge at knytte endnu tættere bånd på banen, når FC Nordsjælland kigger forbi Parken mandag klokken 19.00.