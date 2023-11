En far fra Guinea-Bissau beskylder FC Midtjylland for at ‘kidnappe’ hans søn, den nu 17-årige Alamara Djabi. Han har involveret både FIFA og det danske politi, der dog begge har droppet sagen.

Både FC Midtjylland og sønnen afviser alle anklagerne fra faren.

»Det er en voldsom beskyldning, og vi kan kategorisk afvise, at vi, i sammensværgelse med FIFA, DBU og Divisionsforeningen, skulle have kidnappet Alamara. Det er fuldstændig absurd,« lyder det fra Superliga-klubben.

Den 2. august præsenterede FC Midtjylland det 16-årige stortalent Alamara Djabi, der har underskrevet en tre-årig aftale.

Alamara Djabi (til højre) i Herning sammen med barndomsvennen Franculino Dju, der spiller for FCM's Superliga-hold. Foto: Instagram: Alamara Djabi

Nu hævder Alamara Djabis far, Mamadu Cirem Djabi, at aftalen er indgået uden hans vidende, og han mener, at hans søn decideret er blevet kidnappet af den danske klub.

»Ja, jeg føler virkelig, at de har kidnappet ham. For de har ikke kontaktet mig – hans far, der er ansvarlig for ham. Det her er ikke godt for mig, for min søn og for min familie,« siger Mamadu Cirem Djabi – der har meldt sagen til dansk politi – til B.T.

Han har ligeledes kørt en sag hos det internationale fodboldforbund, FIFA, der dog ikke har givet faren medhold.

'Meget bekymret'

Dette er farens version af sagen:

Teenagetalentet Alamara Djabi fra Guinea-Bissau var indtil i sommer en del af akademiet i den portugisiske storklub Benfica og boede hos sin onkel i Lissabon.

Mamadu Cirem Djabi havde i juli givet sin søn lov til at rejse til Danmark, hvor han skulle besøge sin gode ven fra Benficas akademi Franculino Dju, der tidligere på sommeren blev hentet til Herning-klubben.

To dage senere modtager faren et opkald fra en mand ved navn Wilson Boloni, der ifølge faren repræsenterer FC Midtjylland. Boloni præsenterer Mamadu Cirem Djabi for et udkast til en kontrakt til Alamara Djabi og beder ham kontakte en agent ved navn Diogo Mendonça da Cruz.

Det bliver Mamadu Djabi ret overrasket over – og han vil ikke underskrive en aftale, før han er blevet klogere på sagen. Han hævder desuden, at han på daværende tidspunkt var i gang med at forhandle med Benfica om en professionel kontrakt til Alamara Djabi.

»Jeg er meget bekymret. Det her er ikke normalt,« siger faren.

Fem dage senere læser Mamadu Cirem Djabi på internettet, at hans søn har underskrevet en kontrakt med FC Midtjylland.

Han sender herefter en mail med krav om en forklaring til den danske klub, som dog – ifølge Mamadu Cirem Djabi – ikke besvarer hans gentagne henvendelser.

En mail, som Mamadu Cirem Djabi har sendt til FCM-akademichef Flemming Broe den 7. august. Han hævder, at FCM aldrig har svaret.

Han fortæller, at han løbende er i kontakt med sin søn.

»Min søn fortæller, at en agent, som vi aldrig har mødt eller hørt om før – Diogo Mendonça da Cruz – og hans mor – min ekskone – har signeret kontakten elektronisk fra Guinea-Bissau.«

»Men det kan hun ikke. Jeg har papir på, at det kun er mig, der kan skrive under som forældremyndighed. Det er en advokataftale, hun har skrevet under på.«

Den aftale har B.T. bedt om at se en kopi af – men på trods af flere opfordringer er den ikke blevet udleveret.

Alamara Djabi (t.v.) og Franculino. Foto: Instagram: Alamara Djabi

Mamadu Cirem Djabi har efterfølgende sat den kontroversielle brasilianske agent Paulo Teixeira på sagen – og agenten fortæller, at han også forgæves har forsøgt at kontakte FC Midtjylland.

Teixeira fortæller ligeledes, at han har kontaktet både DBU og Divisionsforeningen for at få en kopi af den kontrakt, som Alamara Djabi har underskrevet med FC Midtjylland. Men det blev afvist, fordi Mamadu Cirem Djabi blot er ‘tredjepart’ i sagen.

B.T. har talt med Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, der hverken vil be- eller afkræfte sagen. Men han siger, at man ikke udleverer kopier af kontrakter til andre end de to hovedparter i sagen.

»De to parter i sagen er klubben og spilleren, der underskriver kontrakten. Vi kan ikke udlevere til andre. Hvis spilleren er under 18 år, er det så vedkommendes værge, der er part i sagen,« siger Claus Thomsen.

Mamadu Cirem Djabi (til venstre) og sønnike Alamara Djabi. Foto: Foto: Mamadu Cirem Djabi

Vil komme til Danmark

Mamadu Cirem Djabi afviser, at sagen handler om penge.

»Nej. Jeg er bekymret. For min søn er i et land langt væk. Og jeg ved ingenting. Hvem tager sig af ham? Hvad med skolen – hvem sørger for, at han får en uddannelse? Hvem?«

Men hvis man kigger på din søns Instagram-profil, ligner det, at han har det rigtig godt i FC Midtjylland?

»Men hvorfor kan jeg så ikke få lov at tale med FC Midtjylland? Jeg har forsøgt at kontakte dem flere gange – jeg har brug for at vide, hvad der er sket med min søn. Har han det godt, og hvilke forhold lever han under? Jeg må intet få at vide,« siger Mamadu Cirem Djabi.

Men nu hvor FC Midtjylland ikke svarer på dine mails, hvorfor kommer du så ikke til Danmark for at møde dem i virkeligheden?

»Jamen, jeg har også tænkt mig at komme til Danmark snarest for at hente min søn. Jeg har anmeldt sagen som kidnapning til dansk politi og til den portugisiske ambassade i Danmark.«

Den brasilianske agent, der kører sagen for Mamadu Cirem Djabi, Paulo Teixeira (til højre) Foto: Instagram: Paulo Teixeira

B.T. har været i kontakt med Midt -og Vestjyllands Politi, der bekræfter, at Mamadu Cirem Djabi har henvendt sig – og i første omgang lød meldingen, at de var 'ved at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen'. Siden har politiet oplyst til B.T., at man ikke har fundet grundlag for at indlede en efterforskning af sagen - men at sagen kan genoptages, hvis der kommer nye oplysninger.

Agenten, som hjælper Mamadu Cirem Djabi, Paulo Teixeira, oplyser til B.T., at der er stor tvivl om agenten, som FC Midtjylland ifølge ham har gjort brug af – Diogo Mendonça da Cruz.

»Jeg har kontaktet fodboldforbundet på Malta (hvor hans firma har adresse, red.). Der er han ikke registreret. Jeg har tjekket med det portugisiske forbund og det danske, og han er ikke registreret nogen af stederne. Ifølge mine oplysninger repræsenterer han FC Midtjylland i Portugal,« siger Paulo Teixeira.

FCM afviser

I FC Midtjylland ryster man på hovedet over Mamadu Cirem Djabi og Paulo Teixeiras anklager.

»Vi har hele vejen haft dialogen med spillerens mor, som Alamara er vokset op hos. Han ville til FC Midtjylland, og han trives her og er meget afholdt af sine kammerater.«

»Det er først og fremmest en ulykkelig sag for Alamara som helt uskyldigt er blevet midtpunkt qua farens pludselige interesse for hans søn. Det er vi kede af på hans vegne. Vi kan kun sige, at Alamara selvfølgelig er her af egen fri vilje,« lyder det fra den midtjyske klubs pressechef, Mads Hviid Jakobsen.

Mamadu Cirem Djabi siger, at han har forsøgt at kontakte jer siden august. Hvorfor har I ikke svaret på hans henvendelser?

»Mamadu og hans agent Paulo Teixeira har kontaktet FIFA, Divisionsforeningen og os med krav om, at få udleveret Alamaras kontrakt. Lovgivningen er dog sådan, at vi som arbejdsgiver ikke må udlevere en kontrakt til en part, som ikke indgår i aftalen.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Vi er ikke part i de familiære forhold, men forstår, at det kan være ulykkeligt for Mamadu, men skiftet fra Benfica på en fri transfer i sommer skete i tæt dialog med Alamara selv og hans mor.«

»Vi kan ikke udlevere den, det må vi simpelthen ikke. Ønsker Mamadu en kopi, er der dog ingen hindring for, at Alamara selv kan dele den. Det er inden for reglerne.«

Både Mamadu Cirem Djabi og hans agent Paulo Teixeira siger, at det er agenten Diogo Mendonca Cruz, der har stået for Alamara Djabis skifte til FC Midtjylland. Er dette korrekt?

»Ja. Det fremgår af aftalen.«

Vi kan ikke finde nogle oplysninger på Diogo Mendonca Cruz. Og han står heller ikke på listen over ‘registrerede agenter’. Hvordan forholder I jer til det?

»Divisionsforeningen har som vores brancheorganisation godkendt kontrakten. Agenten har ansøgt om at blive registreret hos DBU, og han forventer, at det er en formalitet.«

Har I hørt fra Midt -og Vestjyllands politi?

»Nej.«

FC Midtjylland har desuden sendt B.T. en udtalelse fra Alamara Djabi.

»Jeg er meget uforstående og ulykkelig over det postyr, som min far skaber med denne anklage. Lad mig slå fast, at det er løgn, at jeg skulle være her mod min vilje.«

»Jeg er meget glad for mit skifte til FC Midtjylland, og jeg kan ikke sætte en finger på processen, som har været meget professionel. Jeg trives både på og uden for banen, og ser min fremtid her, hvor jeg også er tæt på Franculino, der er som en bror for mig,« lyder det fra stortalentet.

Alamara Djabi tørner til dagligt ud for FC Midtjyllands U19-hold.