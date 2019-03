Brøndby kom under pres tidligt i opgøret mod AC Horsens i søndagens Superliga-opgør.

Efter 14 minutter kom de bagud på et mål af Hallur Hansson.

Men Josip Radoševic fik bragt balance i regnskabet efter lidt over en halv time bed et drøn af et hug.

