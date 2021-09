Hvad er egentlig værst: Racisme eller fyrværkeri?

Spørger man Fodbolden Disciplinærinstans, så er svaret fyrværkeri. I hvert fald når man måler på størrelsen på bøder for de to forseelser.

Disciplinærinstansen har nemlig tildelt AaB en bøde på 30.000 kroner, fordi den nordjyske klubs fans affyrede 21 romerlys fra udebaneafsnittet, da klubben gæstede Viborg 12. september.

Det fremgår af en kendelse fra 24. september.

Samme dag offentliggjorde instansen en kendelse fra en kamp i 1. division mellem Esbjerg og Hobro 10. september. Her havde dommeren indberettet, at Esbjergfans havde råbt racistiske tilråb i form af blandt andet abelyde efter dommerteamet af flere omgange.

Det resulterede i en bøde til Esbjerg fB på 12.500 kroner. Altså under det halve af bøden til AaB for at have affyret romerlys under kampen i Viborg.

Og det vækker undren hos fans i det nordjyske.

»Bøde for at affyre romerlys på tribunen: 30.000,-. Bøde for racistiske tilråb og abelyde mod dommer: 12.500,-. Jeg er ikke helt enig i proportionen for den udmåling,« skriver Thomas Kær på Twitter.

Hvad bør straffes hårdest på stadion?

Også en Twitter-bruger med navnet Figlio di Dio, undrer sig over størrelsen på de to bøder.

»30k i bøde for blus. 12,5k for racistiske tilråb. Classy,« skriver han kort.

I Disciplinærinstansens kendelse mod AaB, bemærkes det, at det er anden gang indenfor de seneste 12 måneder, at AaB sanktioneres for en lignende overtrædelse. Det fremgår dog ikke, om det skærper straffen.

AaB endte med at vinde kampen i Viborg med 3-2.