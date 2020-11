Ståle Solbakken tiede i næsten halvanden måned efter sin fyring, inden han søndag aften så endelig gav sin version.

Her skød nordmanden med skarpt mod FC Københavns ledelse, og nu ser han ud til at få opbakning fra klubbens fans.

Efter interviewet i TV3 Sports program 'Onside' reagerede hovedstadsklubben således på Solbakkens kritik, og scroller man igennem kommentarsporet i det tilhørende Facebook-opslag, er der ingen tvivl om, hvilken side tilhængerne er på.

'Jeg har mistet alt for den bestyrelse'.

'Det her er pinligt'.

'Jeg er tom for ord...Min klub er jo ved at udvikle sig til et cirkus'.

'Den bestyrelse er godt i gang med at køre klubben i sænk'.

'Min klub er ved at forsvinde'.

'Rygaard RAUS'.

Sådan lyder blot nogle få af de mange reaktioner fra FCK's fans, der over en bred kam udtrykker skuffelse, bekymring og vrede, og som særligt er efter bestyrelsesformand Bo Rygaard og bestyrelsesmedlem William Kvist.

I interviewet var Ståle Solbakken flere gange yderst kritisk omkring Bo Rygaard, der blandt andet fyrede manageren over telefonen, ligesom FCK-bossen ifølge nordmanden har brudt en aftale, de havde, om at tale respektfuldt om hinanden i offentligheden.

»De pisser på alt, som jeg har gjort for klubben, og de har i tiden efter min afsked talt ikke bare mig ned, men hele organisationen,« fortalte Solbakken blandt andet.

Torsdag aften sagde Bo Rygaard i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside, at han ikke er interesseret i at gå ind i en ordkrig med nordmanden.

»Som bestyrelse er man dog nogle gange nødt til at træffe beslutninger med hovedet fremfor med hjertet for at gøre det rigtige for klubben. Ansvaret for resultaterne var, efter hans eget ønske, hos Ståle som manager med opgaven som både sportslig leder og cheftræner. Bestyrelsen har i et og alt efterkommet hans ønsker om spillerindkøb og andre dispositioner. Derfor var der kun et sted at placere ansvaret for de svigtende resultater,« sagde bestyrelsesformanden blandt andet.

FCK-formanden påpeger dog, at der er flere passager i interviewet, som han ikke kan genkende. Han ønsker dog ikke at uddybe nærmere eller tage til genmæle.

Samme melding lyder det mandag, efter B.T. har været i kontakt med flere fra ledelsen.

52-årige Ståle Solbakken nåede at stå i spidsen for FC København i mere end 600 kampe, inden han 10. oktober fik sparket.