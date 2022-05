Når der skal kæmpes om titlen som vinder af pokalfinalen 26. maj på Brøndby Stadion, vil der være en flot repræsentation af OB-fans til stede.

Alle OB-billetterne til kampen, hvor 'Striwerne' skal spille mod FC Midtjylland, er nemlig revet væk, lyder det nu fra fodboldklubben.

Billetterne til slaget på Brøndby Stadion blev sat fri klokken 12 torsdag, og indenfor tre timer var hver og en solgt.

»Det blå/hvide fanfælleskab har i dag nået nye højder. Interessen for at være en del af den store stribede fodboldfest til Pokalfinalen er nærmest eksploderet,« udtaler Jack Jørgensen, der er kommerciel chef i OB, ifølge en pressemeddelelse fra klubben.

»Vi er pavestolte og meget beærede over den fantastiske opbakning, vi oplever for tiden, og vi glæder os helt vildt til at indtage Brøndby Stadion til Pokalfinalen med over 12.500 OB-fans på lægterne, det bliver endnu et magisk øjeblik i klubbens historie.«

Ud over det almindelige salg, var der desuden også stor interesse fra sæsonkortholdere.

Billetsalget til pokalfinalen åbnede for sæsonkortholderne tirsdag klokken 12, og i den anledning var der omkring 4.000 fans som sikrede sig en billet til kampen.

På Brøndby Stadion vil langt de fleste OB-fans få plads på 'Sydsiden', der i den almindelige superliga er kendt for at være et af de mest stemningsfyldte fan-afsnit i Danmark.