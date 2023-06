»Det gør ondt i min sjæl at opleve, hvor meget profitmaksimering fylder frem for loyaliteten over for os fans. Ledelsen er privilegieblind og ikke klubben værdig.«

Vreden er til at føle på blandt FC Københavns trofaste fans. Ovenstående er en af mange kritiske kommentarer fra fans til et Twitter-opslag, hvor FCK kom med nogle - ifølge fansene - kontroversielle udmeldinger.

Det sker nemlig efter, at de danske mestre er kommet med bedskede om, at de meste trofaste fans skal handle hurtigt og skal op med det helt store pengepung, hvis de skal sikre sig adgang til FC Københavns hjemmekampe til 23/24-sæsonen.

Problematikkerne for fansene er, at FC København nedlægger det såkaldte platin-kort, hvor alle kampe pånær pokalfinalen er inkluderet. Nu skal fansene dukke op til 85 procent af kampene for at sikre sig plads til kampene, medmindre man aktivt går ind og afmelder den pågældende kamp. Samtidig har det været en irritation, at man ikke længere kan betale for sit platin-kort, der udfases over et år, med abonnement, men man skal betale hele beløbet med ni dages frist lige før sommerferien.

Platinkort kan koste op imod 3.600 kroner.

Der har været et dialogmøde med repræsentanter fra fanbasen, men først efter det blev meldt ud, at platinkortet ville udfases.

Udviklingen har fået FC Københavns officielle fanklub til at kritisere klubben i en pressemeddelelse, hvori de tydeligt udtrykker, at FCK bevidst presser fansene.

»Man efterlader derfor fans med kun 9 dage til at finde pengene til at betale for platin på én gang, lige op til en sommerferieperiode. Det er svært ikke at se det som andet end en måde at presse fans over på andre løsninger end det produkt, man gerne vil udfase,« lyder det i pressemeddelelsen.

Samtidigt kritiserer fanklubben også FCK for ikke at lytte til kritikken og kalder de nye tiltag for uigennemsigtige:

»Desværre fremstår nyheden om næste sæsons prissætning stadig uigennemsigtig og tæt ved uærlig, og det klæder ikke klubben, at man ikke er mere ærlig i hvilke produkt det er, man sælger, og hvorfor prissætningen er som den er.«