Der er landet en ny superstjerne i Aarhus, og mandag er masser af AGF-fans mødt op på Fredensvang for at få et glimt af englænderen.

Søndag blev den 30-årige fodboldspiller Jack Wilshere nemlig præsenteret som ny mand i AGF-trøjen, og allerede mandag er han kommet på græs i Aarhus.

Det har fået masser af fans og presse til at møde op for at følge den nye AGF-stjernes første træning.

En af dem er Morten Ostenfeld. Han tænkte, at det var for godt til at være sandt, da han først hørte rygterne.

»Jeg er her for at se den magiske Jack Wilshere. Han har været mit største idol, siden han brød igennem i Arsenal, så det er mærkeligt og vildt,« siger han og fortsætter:

»Det er en stor, stor dag.«

Det var også en regulær transferbombe, da nyheden landede søndag, og det har da også allerede har fået stor opmærksomhed verden over.

Også i Aarhus er begejstringen til at mærke.

Far og søn, Kristian og Frederik Hansen, er også nogle af de trofaste fans, der er mødt op mandag for at se Jack Wilshere i de kendte AGF-omgivelser.

»Det er stort, rigtig stort,« lyder det fra Frederik Hansen, der selv er 'Tottenham-mand'.

De gik hjemme og jublede i stuen i går med hænderne over hovedet, da de hørte nyheden.

»Det er mega, megastort, og det bliver rigtig spændende at følge ham,« fortæller Kristian Hansen.

De er allerede faste tilskuere på lægterne, også til udekampene, men når Jack Wilshere kommer på banen, er der ingen tvivl om, at det også trækker lidt ekstra.

»Jeg er spændt på at se hans fysiske formåen, han har ikke spillet siden sommer og været meget skadet, men kan han bringe bare 50 procent af det, han kunne i Arsenal, så er han god nok til Superligaen og også langt bedre,« fortæller Morten Ostenfeld.

Jack Wilshere tiltræder med øjeblikkelig virkning og har foreløbig lavet en aftale med AGF frem til sommer.

Jack Wilshere i AGF-trøjen. Foto: AGF Vis mere Jack Wilshere i AGF-trøjen. Foto: AGF

Han har tidligere spillet i Arsenal, Bolton, West Ham og senest Bournemouth, mens det ligeledes er blevet til 34 kampe for det engelske landshold.

»Det bliver en spændende udfordring for mig. Jeg er et sted i min karriere, hvor jeg har brug for at komme i gang igen efter en vanskelig periode, og den mulighed har AGF tilbudt mig,« siger englænderen til klubbens hjemmeside og fortsætter:

»Det er jeg meget taknemmelig for, og jeg vil gøre alt, jeg kan for at hjælpe holdet fremad.«