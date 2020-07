En skare fra FC Midtjyllands uofficielle fan-miljø bliver væk fra torsdagens guld-brag mod FC København, hvor mesterskabet endegyldigt kan sikres for midtjyderne, da de ikke mener, de vil være i stand til at overholde retningslinjerne på stadion.

En beslutning, som ærgrer FC Midtjyllands marketing- og supportdirektør, Preben Rokkjær.

»Det er superærgerligt. De fortæller efterfølgende, at årsagen er, hvis der bliver scoret i sidste minut, og det ser ud til, vi bliver mestre, så vil det være meget, meget svært at blive siddende,« siger Preben Rokkjær til B.T. og tilføjer:

»De tror faktisk ikke på, at de vil kunne blive siddende. Det vil gøre, at de selv ville komme til at se rigtigt skidt ud, og det ville se skidt ud for klubben og for dansk fodbold. Det var den besked, jeg fik fra dem.«

FCM-fans med romerlys i 3F Superligakampen Silkeborg IF mod FC Midtjylland på Jysk Park i Silkeborg, søndag 6. oktober 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere FCM-fans med romerlys i 3F Superligakampen Silkeborg IF mod FC Midtjylland på Jysk Park i Silkeborg, søndag 6. oktober 2019. Foto: Henning Bagger

Onsdag blev det afsløret i FCM-fan-podcasten Sort Snak, at fansene havde tænkt sig at blive væk fra kampen.

Men ifølge marketing- og supportdirektøren blev han allerede søndag ringet op. Her gav fansene udtryk for, at de ikke havde tænkt sig at komme på stadion.

»Det fik mig til at tænke over det en ekstra gang. Vi har respekt for deres beslutning, men vi synes stadig, det er superærgerligt,« siger Preben Rokkjær og fortsætter:

»Man må have respekt for, at de ikke tror, de kan blive siddende. Så vi har respekt for, at de på forhånd vælger at blive væk. Jeg ville jo hellere have, at de havde sagt, det var nogle ærgerlige omstændigheder, men at de havde tænkt sig at overholde de regler, der nu er – og så bakke op på den bedst mulige måde. Det havde jeg da hellere set.«

Sådan så det ud til FC Midtjyllands kamp mod Brøndby IF 18. juni 2020, hvor der var 300 tilskuere til stede på stadion. Til aftenens kamp vil der være i alt 4.800 mennesker på tribunerne. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sådan så det ud til FC Midtjyllands kamp mod Brøndby IF 18. juni 2020, hvor der var 300 tilskuere til stede på stadion. Til aftenens kamp vil der være i alt 4.800 mennesker på tribunerne. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Fansenes udmelding betyder, at mellem 80 og 100 stemningsskabende fans ikke vil være til stede på stadion, når guldbraget går i gang.

Det medfører dog ikke, at der kommer til at være færre tilskuere på stadion.

»De har sagt fra til deres billetter, så vi har stadigvæk 4.800 på stadion, og vi kunne have solgt rigtig, rigtig mange flere. Vi bliver kimet ned af folk,« fortæller marketing- og supportdirektøren.

Faktisk er efterspørgslen til torsdagens kamp så stor, at fans uden billetter har været villige til at gå langt for at skaffe sig en billet til kampen.

Jubel blandt FC Midtjylland-spillerne i kampen mod FC Nordsjælland 5. juli 2020. Torsdag aften kan FCM-spillerne måske juble igen, hvis de lykkes med at sikre sig guldet mod FC København. Foto: Claus Bech Vis mere Jubel blandt FC Midtjylland-spillerne i kampen mod FC Nordsjælland 5. juli 2020. Torsdag aften kan FCM-spillerne måske juble igen, hvis de lykkes med at sikre sig guldet mod FC København. Foto: Claus Bech

»Vi havde i første omgang lagt billetter ud til vores sæsonkortholdere, inden de blev givet til 'almindelige' tilskuere. I den proces var der en del, der ringede ind og ville købe sæsonkort, bare for at komme ind til den ene kamp,« fortæller direktøren.

Preben Rokkjær fortæller videre, at man uden problemer ville have kunnet sælge langt mere end de 4.800 billetter, der er til rådighed på MCH Arena til aftenens kamp.

»Vi havde lynhurtigt fået solgt de 11.500, vi har plads til på stadion, og derudover ville vi kunne have lavet noget storskærmsarrangement uden for stadion. Så min vurdering er, at vi ville kunne have solgt omkring 20.000 billetter.«