Mandag aften meldte Odense Boldklub, at klubikonet Michael Hemmingsen er færdig som sportschef i klubben.

Det kommer ikke som nogen overraskelse for Diana Larsen, der er formand for OB-fanklubben 'De Stribede'.

»Personligt er jeg ikke sikker på, det var den stilling, han skulle have. Det var måske nok for stor en mundfuld for Hemmingsen at være sportschef,« siger hun til B.T. og tilføjer om fyringen:

»Det lå i kortene med Björn Wesströms tiltræden.«

Diana Larsen med OB-profilen Bashkim Kadrii. Foto: Kent Koll Rasmussen Vis mere Diana Larsen med OB-profilen Bashkim Kadrii. Foto: Kent Koll Rasmussen

»Han kan meget andet og mere end Hemmingsen,« mener hun.

Kun to spillere har optrådt flere gange for OB end Michael Hemmingsen, der i en årrække styrede den fynske defensiv.

»OB har en stor plads i hans hjerte, og han kender klubben rigtig godt,« siger Diana Larsen.

»Det ærgrer mig, at han forlader klubben på grund af hans hjerte for OB. Men det ærgrer mig ikke, at han er færdig som sportschef.«

Hun kunne godt se Michael Hemmingsen med en anden rolle i klubben, hvis det blev aktuelt.

»Det ville være fint at have et koryfæ ansat i klubben. Han ville kunne bidrage med mange andre ting. Han kunne tage sig af ambassadørerne, de unge eller have en assistenttrænerrolle,« siger Diana Larsen.

B.T. har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Michael Hemmingsen.