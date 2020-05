Han var en kæmpe profil i FC København, og nu er Daniel Amartey færdig i Leicester. Kan han vende tilbage til de danske mestre?

Det spørgsmål spøger i FCK-fankredse, efter det er kommet frem, at den stærke nigerianer efter al sandsynlighed skifter væk fra Premier League-klubben i det kommende transfervindue.

FCK-manager Ståle Solbakken siger dog til B.T., som man kan høre i denne uges udgave af podcasten 'Transfervinduet', at det næppe kommer til at ske denne sommer, selvom Amartey siger, at han en dag gerne vil 'vende hjem' til københavnerne.

»Han har sagt, at han vil hjem,« svarer Solbakken på spørgsmålet, om han har hørt fra Amartey, som på kun halvandet år spillede sig ind i FCK-fansenes hjerter.

25-årige Daniel Amartey kom til FCK fra Djurgårdens IF i sommeren 2014. Allerede i januar 2016 var han så hot, at Leicester slog til og købte ham for 60 millioner kroner.

I Premier League-klubben har han haft nogle svære og meget skadesplagede sæsoner i de seneste år.

»Daniel har haft en virkelig slem skade, og vi skal opbygge fire-fem af vores egne (som har været skadede, red.), så jeg er usikker på, at vi skal have en til, som skal bygges op. Han har jo ikke spillet fodbold i hundrede år. Og dem har vi mange af nu. Fischer, Wind, N'Doye, Bjelland, Mudrazija. Vi har nok af den type,« siger Solbakken.

Men ville Amartey, som indkasserer en høj Premier League-hyre, være inden for budgettet?

»Nej, det ville han ikke. Ikke i nærheden. Men jeg tror ikke, han bliver dyr i transfersum, for Leicester vil gerne af med hans løn. Men jeg tror ikke, at det bliver her og nu,« lyder det fra Solbakken.

Yusif Chibsah, Amarteys agent, har sagt til Starr Sports, at Amartey leder efter en ny klub:

»Amartey er tilbage fra skade, og vi leder efter nye muligheder til ham. Han er ikke en del af holdet under den nye manager, så vi overvejer, hvordan vi bedst løser den udfordring. De anser ham som en, der er tilovers, så der burde findes en udvej.«

