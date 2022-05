Rasmus Falk kom oven på 0-0-resultatet mod FCM ud til den ventende presse med en ispose om benet efter den hårde tackling fra Raphael Onyedika, der efterfølgende først fik et gult kort og derefter en mundtlig advarsel af dommeren.

Den tackling kom i tillæg til en uge, hvor FCK-stjernen har været på skånekost i optakten til guldkampen mod FC Midtjylland, og der er blevet gjort et stort stykke arbejde for at få ham kampklar.

Midtbanespilleren fortæller, at problemet opstod undervejs i sidste weekends kamp mod Randers, og han har været klar til at gå langt for at være i spil til opgøret mod FC Midtjylland, men en sprøjte har han ikke fået.

»Jeg fik et slag mod Randers i første halvleg. Den forhindrede mig lidt i nogle ting der, synes jeg. Det har været en uge, som har været rigtig, rigtig dårlig forberedt, kan man sige. Ikke at det ændrer så meget for mig, men det har været lidt tvivlsomt for mig sent på ugen,« siger Rasmus Falk og fortsætter:

»Jeg har ikke været meget på banen i denne uge. Det har været meget sparsomt, hvad jeg har lavet i denne uge. Men jeg er glad for fysserne, doktoren og dem, der har været med til at hjælpe til, at jeg kan hjælpe holdet med at spille 90 minutter,« siger han og fortæller yderligere:

»Det føles fint. Jeg har haft lidt i foden, der gør, at jeg ikke helt kan gå perfekt på den og så har jeg kompenseret lidt for det, men det er ikke noget, som er noget tema, nu hvor der er lidt tid til næste kamp. Det kom bare lidt for tæt på.«

Hvad gør man, får man en sprøjte?

»Nej.«

Hvad med gigt.. (gigtpiller, red)?

»Vi vil selvfølgelig gøre rigtig meget for at spille og blive klar til det, men jeg kan sige ærligt, at jeg ikke har fået nogen sprøjte.«

FC Københavns træner, Jess Thorup, måtte til kampen mod FC Midtjylland undvære to andre profiler til midtbanen i anfører Zeca og Jens Stage, og han var utvivlsomt glad for, at Rasmus Falk meldte sig klar til at spille.

»Vi er inde i slutningen af sæsonen, det kan vi alle sammen godt mærke, men prøv at høre her, der ligger så meget fantastisk foran os, så lige nu handler det om at optimere tingene og ikke lægge på fysisk. Vi skal gøre spillerne klar, så de kan præstere 100 procent, når de er på banen i weekenden,« siger han og tilføjer om Rasmus Falk:

»Han står fint, men du har ret, han har været ude et par dage, men det har vi egentlig gjort i samråd med Falk i forhold til at passe lidt på ham. Han kunne spille 90 minutter, det var egentlig noget af det vigtigste.«

Med Falk på fuldtid lykkedes det altså topholdet fra hovedstaden at holde FC Midtjylland fra fadet, efter det ellers brændte på flere gange, men forspringet er fortsat på tre point inden de sidste fire kampe.

»Vi kom for at vinde, og det var det udtryk, vi gerne ville vise. Jeg synes, det blev bedre i løbet af første halvleg. Jeg synes ikke, vi starter ret godt, men som vi spiller i de sidste ti minutter eller et kvarter, der var det ok,« analyserer Rasmus Falk kampen og fortsætter:

»De første 25 minutter eller halve time af anden halvleg var ret god, og så skifter momentum lidt. De smider meget frem og har mange dygtige headere, og det er nok også et udtryk for, at de havde mere brug for de tre point, som vi også gerne ville have haft, men vi kan nok bedre tage tilbage til København med et point,« lyder det fra Falk, der inden kampen gik efter fuld gevinst og ikke 0-0 i Herning.

»Vi havde ikke solgt den for et point før kampen, men som vi står her nu, så er det ikke sådan, at vi hænger med hovedet,« forklarer han.

Rasmus Falk har flere gange efter kampene i foråret stået og fået spørgsmålet om, hvorfor FC København med en klart dyrere trup end alle andre ikke kan få spillet til at flyde helt.

Det anerkender han også, men:

»Jeg kan jo godt leve med, at det ikke bliver Barcelona i år, så længe vi vinder. Det er det, det i sidste ende handler om. Vi skal spille godt, og det har vi også gjort i perioder, men det er rigtigt nok, at vi ikke har haft den kamp, hvor det er 10 ud af 10 på alle parametre.«

»Men der har været gode kampe. Kampen hjemme mod Brøndby var rigtig, rigtig god. På en svær bane. I sidste ende er det kun en ting, det handler om nu, det er at vinde det fucking guld.«

Sådan lyder det fra en mand, der i løbet af ugen ikke lignede en mand, som ville spille 90 minutter søndag.

Men guldkampen spidser til. Nok til at bide smerterne i sig.