FC København tabte søndag overraskende til Viborg med 2-4, og Rasmus Falk er klar i mælet om, at det på ingen måde er godt nok.

»Det er langtfra tilfredsstillende. Vi lukker fire mål ind, så vinder man i hvert fald ingen fodboldkampe. Vi er for skrøbelige i dag og lukker for nemme mål ind. I perioder spiller vi i dag god fodbold, især i starten, og i perioder af anden halvleg, men det kan vi ikke bruge til noget, når vi lukker så mange mål ind,« siger han og tilføjer:

»Der er ingen undskyldninger. Vi må ikke lukke fire mål ind.«

Nederlaget til Viborg, der – modsat FC København – i øvrigt stillede op til kampen med en europæisk kamp fra midtugen i benene, var mestrenes andet nederlag i tre kampe i Superligaen.

Og FCK-stjernen håber nu, at alle i truppen tager ved lære af den tabte kamp:

»Jeg kan stå her og sige en masse, men i bund og grund skal vi have en hård tur hjem i bussen, for det skal gøre ondt, det her, og så handler det om at arbejde videre, for det er det eneste, vi kan.«

»Vi skal kigge kampen igennem og justere på tingene, for det er rimeligt simpelt, at vi skal blive bedre,« lyder det fra Rasmus Falk, som selv var en af få spillere fra FC Københavns mandskab, der holdt et vist niveau.

FC Københavns næste kamp i Superligaen er derby mod Brøndby om en uge.