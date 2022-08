Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rasmus Falk er FC Københavns vigtigste og bedste spiller.

Så når mestrene fører 3-0 mod Lyngby og har sæsonens vigtigste kamp mod Trabzonspor om fem dage i Champions League-returkampen, er det meget smart at spare stjernen og ikke risikere en dum skade.

Således hev FCK-træner Jess Thorup sin anfører ud med godt 20 minutter tilbage af kampen, men det huede egentlig ikke Falk.

»Jeg blev faktisk lidt irriteret over at blive skiftet ud, men det var helt fair. Jeg kan også godt forstå det. Nogle gange er det også rigtig sjovt at være derinde, når man fører med lidt. Jeg stod og håbede, at der ville stå Hakon, Hakon, Hakon (Haraldsson, red.), men mit navn kom op som det sidste af de tre. Men han gjorde det fantastisk,« siger han og tilføjer om sin spilleglæde:

»Jeg kommer også fra en sæson, hvor jeg desværre ikke har spillet nok kampe, men kroppen er rigtig god, og jeg håber, at jeg kan være med i så mange kampe som muligt.«

»Grunden, til at man spiller fodbold, er jo for kampene, så man vil gerne spille så meget som muligt, men jeg har også respekt for, at der er rigtig mange, som har det på samme måde som mig, og som gerne vil være derinde hele tiden, og der er det godt, at vi har en træner, som er klogere end mig,« reflekterer Falk.

Han var glad for holdets indsats, bortset fra den første halve time, hvor Lyngby kom frem til mange store chancer.

»Det var en rigtig god kamp. Vi fik en halvsløj start, men derfra synes jeg egentlig, at det bliver bedre og bedre. Vi kunne godt have spillet i lidt hurtigere tempo i første halvleg, og vi laver lidt justeringer på presset, og derfra synes jeg egentlig, at det bliver rigtig godt. Vi er rigtig glade,« lyder det fra Falk, som nu kan se frem mod den afgørende kamp mod de tyrkiske mestre.

Første kamp blev som bekendt vundet med 2-1 af FC København.

»Nu kan vi begynde at kigge på den. Sådan er det i et tæt program, der handler det om lige at evaluere på tingene, men så handler det egentlig om næste opgave. Vi er, hvor vi er i forhold til det, selvfølgelig ville vi gerne have haft flere point i Superligaen, men vi kan ikke gøre noget ved nogle af de præstationer, vi satte sammen tidligere. Vi er nødt til at kigge fremad.«

FC København og Trabzonspor støder ind i hinanden onsdag. Med en Rasmus Falk, der med garanti får fuld tid, medmindre noget går helt galt.