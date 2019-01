Andreas Eriksen er glad for skiftet til Brøndby IF, hvor han glæder sig til de nye udfordringer.

Brøndby er i disse dage på træningslejr i solrige Dubai, hvor forberedelserne til den resterende del af sæsonen er i fuld gang. Hjemme i Danmark bliver der dog også arbejdet i kulisserne, og man kunne torsdag præsentere købet af Andreas Eriksen.

Den 16-årige offensivspiller kommer til Vestegnen fra konkurrenterne OB, og han glæder sig til de mange nye udfordringer, der venter i Brøndby IF.

»Jeg valgte at skifte til Brøndby, fordi det er en god klub med gode faciliteter. Det giver mig mulighed for at opleve noget nye ting og nye udfordringer. Det er nye omgivelser og kan give noget hår på brystet og erfaring,« siger Eriksen til 3point.dk.

Andreas Eriksen er fætter til landsholdsstjernen Christian Eriksen, men han fortæller selv, at det er noget, han tager med ophøjet ro.