Først var det 12 hold. Så blev det til 14 med dertilhørende mesterskabsspil og nedrykningsspil. Nu bliver det 12 hold igen.

Superligaen står endnu engang overfor en ændring fra 2020/21-sæsonen, hvor der skæres to hold fra den bedste danske række. Mesterskabsspillet for top seks får lov at leve videre, og så indføres samme 'model' i nedrykningsspillet, hvor de seks dårligst placerede hold skal spille ude og hjemme mod hinanden.

Og der er en særlig grund til, at det er 12 hold, der er blevet vurderet som værende det bedste antal ved forhandlingsbordet, fortæller Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, til B.T. Sport.

»Det er fordi, vi mener, det er det bedste antal i Superligaen i dansk fodbold, når vi kigger på, hvad vi har af klubber og de forskellige tal med udvikling i seere, tilskuere. Vi vil have en struktur, der giver så meget sportslig styrke som muligt både i Superligaen men også i de europæiske turneringer. Det er også fordi, det passer godt til turneringsformatet, vi ønsker. Vi har haft rigtig gode erfaringer med slutspil og med seks hold, så det er et format, vi gerne vil holde fast i,« siger Claus Thomsen.

Fakta Sådan bliver Superligaen fra 2020-21 Superligaen kommer til at bestå af 12 hold.

Der spilles et grundspil over 22 runder. Klubberne møder hinanden ude og hjemme.

Efter grundspillet spiller top seks et mesterskabsspil, der kommer til at foregå, som vi kender det i dag.

Nummer 7 til 12 mødes ude og hjemme i nedrykningsspillet.

Klubberne der slutter som nummer 11 og 12 rykker ned.

Vinderen af nedrykningsspillet - eller kvalifikationsspillet som det også kaldes - møder nummer tre, fire eller fem fra mesterskabsspillet i en kamp om den sidste plads i Europa.

Det nye antal - eller gamle om man vil - skal være med til ikke blot at øge spændingen i den bedste danske række, men også kvaliteten. Samtidig giver det en turnering, der er meget 'ligetil', da det er samme model, der bruges i både mesterskabsspillet og nedrykningsspillet, mener direktøren.

Forhandlingerne om en ny Superliga-struktur har været i gang et stykke tid, men det betyder ikke, at der har været massive stridigheder på de to sider af forhandlingsbordet.

»Jeg ved ikke, om der har været stridspunkter. Alle har skullet være trygge ved den forandring, vi laver, og når man har skullet tale sig frem til, hvad der giver den bedste udvikling i dansk fodbold. Det der kommer nu er, at vi laver en meget væsentlig styrkelse af NordicBet-ligaen, så vi får to rækker med 12 hold af meget høj kvalitet og sådan, at den cirkulation der bliver mellem de to ligaer også får en stadig højere kvalitet. Så vi styrker sådan set grundlaget meget væsentligt for 24 professionelle fodboldklubber i Danmark,« siger Claus Thomsen, der fortæller, at ikke alle klubber var enige i beslutningen, men 'et tilstrækkeligt antal var det'.

Superligaen ændrede struktur tilbage i sommeren 2016, hvor den bedste danske række blev udvidet til 14 hold, og mesterskabsspil samt nedrykningsslutspil blev indført. Inden da var der 12 hold i den bedste danske række. Her spillede alle klubber mod hinanden tre gange, og det var placeringen efter 33 runder, der afgjorde sæsonens danske mester og nedrykkere.

Divisionsforeningen oplyser i torsdagens pressemeddelelse, at anmodningen om at justere antallet af hold og turneringsformatet i Superligaen fra de to rækker skal vedtages af Divisionsforeningens bestyrelse for at falde endegyldigt på plads.

Divisionsforeningen oplyser desuden, at 2019-20 bliver en såkaldt overgangssæson med tre nedrykkere og én oprykker.