Marc Dal Hende skifter FC Midtjyllands danske mestre ud med Sønderjyske, hvor han har fået en treårig kontrakt.

Det har Sønderjyske offentliggjort søndag formiddag i en pressemeddelelse.

Dermed skifter Dal Hende tilbage til den klub, som han repræsenterede i 2015-2017 - før han kom til netop FCM.

Og skiftet vækker stor begejstring hos Sønderjyskes pokalmestre, hvor sportschef Hans Jørgen Haysen byder venstre backen 'velkommen hjem'.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det føles som om, at han kommer hjem. Det synes jeg godt, vi kan kalde det, når det var her, han fik sit store gennembrud. Han gennemgik noget af en forvandling, da han var her senest, og det var derfor, at der kom bud efter ham dengang. Nu henter vi ham til klubben for anden gang, og vi tror fuldt og fast på, at det kan blive lige så succesfuldt denne gang,« siger Hans Jørgen Haysen og fortsætter:

»Han har en god alder, og vi ved alle, hvad han står for. Han er en dynamisk back, der bidrager godt i begge ender af banen, og så er han en ærgerrig og vinderskabende person, der også kommer til at bidrage med lederegenskaber i omklædningsrummet,« lyder det.

Marc Dal Hende har tidligere været en stor profil hos FCM, som har nydt godt af særligt hans offensive kvaliteter.

Men et kikset ønske om et udlandseventyr samt skader har betydet, at hans rolle blev marginaliseret i den forgangne sæson, hvor han kun spillede fem kampe for Brian Priskes mandskab.

I alt nåede Marc Dal Hende at spille 81 kampe og score 21 mål for den midtjyske klub, ligesom han har været med at vinde to DM-titler.

På Marc Dal Hendes cv står - udover FCM og Sønderjyske - Viborg, AB og FC Vestsjælland.