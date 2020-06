Brøndby må undvære Simon Hedlund, når Horsens på søndag kommer på besøg i sidste runde i grundspillet.

Svenskeren skal nemlig giftes med sin forlovede Sandra, og derfor har han fået fri.

Det oplyser Brøndby på klubbens hjemmeside, hvor fodbolddirektør Carsten V. Jensen forklarer tankerne bag:

»Simon er et stort familiemenneske og har glædet sig utrolig meget til at blive viet med Sandra denne sommer. Simon og Sandra havde gjort alt rigtigt og planlagt deres særlige dag uden for sæsonen, men nu hvor sæsonen løber helt til slut juli, og måske med udsigt til ingen ferie i august før den kommende sæson, vil vi ikke stå i vejen for, at Simon og Sandra bliver viet i denne weekend.«

»Tværtimod, så har vi givet Simon lov til at nyde dagen med sine allernærmeste og givet ham fri til kampen mod AC Horsens,« siger Carsten V. Jensen.

Simon Hedlund selv er ærgerlig over situationen, men glad for, at han har fået lov til at holde fri og gennemføre vielsen.

»Vi havde planlagt, at vi skulle holde et stort bryllup uden for sæsonen, men nu hvor sæsonen har rykket sig, så stod vi pludselig i et dilemma.«

»Jeg er møgærgerlig over at gå glip af kampen mod AC Horsens, men det betyder utrolig meget for mig som menneske, at klubben har givet mig fri til, at vi alligevel kan blive viet i private omgivelser kun sammen med vores allernærmeste,« siger han til klubbens hjemmeside.