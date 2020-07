Efter at have vundet sin nedrykningspulje og senere besejret både Randers og AC Horsens venter der nu OB en kamp om europæisk deltagelse i næste sæson via ligaens syvendeplads.

Den står mod nummer tre fra mesterskabsspillet, og enten AGF eller FC København bliver modstanderen.

Strukturen er Jakob Michelsen ikke særlig begejstret for, men OB-træneren ser alligevel frem til at kunne få muligheden for at opnå en plads i Europa League-kvalifikationen.

»Strukturen er ikke fair, og man kan argumentere for, at nummer tre selvfølgelig skal ud at spille i Europa,« siger han.

Derfor mener Jakob Michelsen også, at OB kan gå ind til næste uges kamp uden pres.

»Vi møder et hold, der er presset til op over begge ører, fordi det kan glippe Europa, mens vi kan opnå at komme i Europa.«

»Nu skal alle kræfter mobiliseres til Danmarks næststørste enkeltstående kamp. Det bliver rigtigt sjovt at skulle have alt at vinde og komme lidt fra baghjul,« lyder det fra Jakob Michelsen.

I returkampen mod Horsens lykkedes det igen for Mikkel Hyllegaard at score, og selv om den 21-årige angriber ser AGF som et mere formstærkt mandskab end FC København, kan han ikke pege på en favoritmodstander.

»Jeg føler ikke rigtig, at jeg har nogen præferencer for, hvem jeg helst vil møde. AGF er måske lidt bedre kørende end FCK, men man skal heller ikke glemme, at FCK gennem mange år har været et af Danmarks bedste hold.«

»Vi går ud og håber, at vi kan gøre det onde mod begge hold,« siger Hyllegaard optimistisk.

/ritzau/