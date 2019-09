»Jeg har undskyldt over for holdkammeraterne og hele staben.«

Sådan lyder det fra Evander dagen derpå. For torsdag aften var han vred under kampen mod Fremad Amager.

FC Midtjylland-stjernen ville tage et frispark, men trænerstaben pegede på Awer Mabil som skytte. Og det frustrerede i den grad Evander, der skændtes med Mabil, ligesom han klappede hånligt ud mod bænken, da sidstnævnte sparkede bolden over mål.

»Min opførsel og attitude var langt over stregen, og jeg er meget taknemlig for, at staben og holdkammeraterne accepterede min undskyldning,« siger Evander, der også undskylder overfor klubben og de mange fans, til klubbens hjemmeside.

Han reagerede i sine følelsers vold. Han er passioneret, og han vil så gerne vinde, forklarer han. Men det undskylder ikke reaktionen på Sundby Idrætspark, siger Evander.

»Jeg lavede en stor fejl, jeg fortryder den bitterligt, men med accept fra holdkammerater og stab, vil jeg nu arbejde stenhårdt for at bevise, at det var en éngangsforestilling,« siger Evander.

FC Midtjylland tabte kampen med 0-1 og røg dermed ud af pokalturneringen.

Det var dog - blandt andet - episoden mellem Evander og Awer Mabil, der fik stor opmærksomhed efter kampen.

Kort tid efter slutfløjt fortalte klubbens træner, Brian Priske, at det ville blive håndteret internt. Og det er det nu blevet.

»Evander har sagt undskyld til alle, og jeg er sikker på, at både han og resten af spillerne er klar over, hvor min grænse er. Både for klubben og mig som leder er det meget langt fra det, vi er og vil være, og som cheftræner er det afgørende for mig, at Evander så klart erkender sin fejl,« siger Brian Priske til klubbens hjemmeside.

Han slår dog også fast, at det ikke skal ske igen på nogen måde. Torsdagens episode får dog ikke konsekvenser for Evander i forhold til den kommende kamp i Superligaen. Her er brasilianeren med.

»Alle laver fejl, det skal der være plads til, men jeg accepterer ikke, at Evander eller andre spillere laver noget lignende igen. Han indgår i truppen til den kommende kamp mod OB på lige vilkår med de øvrige spillere. Det er min beslutning, og den er jeg helt tryg ved,« siger cheftræneren.