16-årige Jeppe Kjær fra AC Horsens har imponeret stort i forårssæsonen i Superligaen, og han kan derfor snart være fortid i dansk fodbold.

Men hvor skal Superligaens mest interessante talent netop nu så hen?

Ja, Kjær følges tæt af flere af Europas store klubber. Én af dem er ifølge B.T.s oplysninger danskerglade Ajax Amsterdam.

Ajax har en lang tradition for at hente danske stortalenter til Amsterdam. Senest hentede sidste års Champions League-semifinalister Eskild Dall i Silkeborg. Nu har de fået øjnene op for et andet jysk stortalent i form af Jeppe Kjær.

»Der er så mange mennesker, jeg ikke kender, der ringer til mig. Det har jeg aldrig prøvet før, og det er da lidt sjovt. Jeg kan ikke sige, hvem der spørger ind til Jeppe (Kjær, red.), men telefonen bimler og bamler, og det er da kun naturligt, når en så ung spiller gør de ting, som han gør. Men for mig er det vigtigste lige nu, at han er glad, og det kan jeg se, at han er,« siger Horsens-manager Bo Henriksen til B.T.

Bo Henriksen og Jeppe Kjær. Foto: Ernst van Norde Vis mere Bo Henriksen og Jeppe Kjær. Foto: Ernst van Norde

Ajax er som sagt blot én blandt mange klubber, der har fået øjnene op for teenageren med flødefoden. Men når Ajax alligevel virker som en sandsynlig destination for Kjær, skyldes det de mennesker, stortalentet omgiver sig med.

Kjær er nemlig i stald hos 'People in Sport', der har særdeles gode erfaringer med at sende unge danske fodboldspillere til den hollandske hovedstad.

Firmaet, der ledes af den tidligere Liverpool-målmand Michael Stensgaard, var tidligere på sommeren involveret i Eskild Dalls skifte til Ajax, og de seneste tre år har agentvirksomheden sendt yderligere to unge danske talenter til Ajax, inden de var fyldt 18 år. Det drejer sig om Victor Jensen og Christian Rasmussen.

Victor Jensen blev i 2017 solgt for 26 millioner kroner fra FC København, mens Ajax måtte betale omkring 23 millioner kroner for Christian Rasmussen, da de hentede ham i FC Nordsjælland i 2019.

Hvis Jeppe Kjær bliver skudt af sted denne sommer, vil AC Horsens ikke score samme beløb, som FC København og FC Nordsjælland gjorde. Men ifølge B.T.s oplysninger lugter det alligevel af en klubrekord.

»Det er ikke op til mig at vurdere, hvad Horsens skal have for at sælge Jeppe. Det er bestyrelsens opgave, og jeg kan kun vejlede med min personlige mening. Vi må se, hvad der sker de kommende måneder. Der kan ske meget,« lyder det kryptisk fra Bo Henriksen.

Jeppe Kjær blev onsdag aften den yngste målscorer i Superligaens historie, da han scorede til 1-0 mod Hobro.