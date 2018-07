Brøndby kan se frem til serbisk eller tjekkisk modstand, mens FCK kan ende med bulgarsk eller østrigsk modstand, hvis de slår Stjarnan.

Det står klart efter Europa League-lodtrækningen til tredje kvalifikationsrunde, der blev foretaget mandag eftermiddag.

FC København skal - hvis holdet slår islandske Stjarnan - møde vinderen af CSKA Sofia og Admira Wacker i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Brøndby skal møde enten Subotica eller Sparta Prag i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

FC Nordsjælland skal - hvis holdet går videre fra anden runde - møde enten Partizan Beograd eller Trakai i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Derudover har FC Midtjylland også fundet deres kommende modstandere. Hvis midtjyderne slår FC Astana, skal de møde enten Dinamo Zagreb eller Hapoel Beer-Sheva i Champions League-kvalifikationen. Taber de, ryger de over i Europa League-kvalifikationen, hvor enten The New Saints fra Wales eller Lincoln Red Imps fra Gibraltar venter.

Kampene ser således ud:

FC Midtjylland - Dinamo Zagreb/Hapoel Beer-Sheva (Champions League - i tilfælde af sejr over FC Astana)

FC Midtjylland - The New Saints/Lincoln Red Imps (Europa League - i tilfælde af nederlag til FC Astana)

FC Nordsjælland/AIK Stockholm - Partizan/Trakai

FC København/Stjarnan - CSKA Sofia/Admira Wacker Mödling

Spartak Subotica/Sparta Prag - Brøndby

Hvor mange danske hold går videre til et europæisk gruppespil?

Herunder kan du læse, hvordan lodtrækningen udspillede sig.