Sikke en fest.

FC København førte 2-0. Ikke desto mindre endte det med sejr på 3-2 til FC Midtjylland, og nu er cheftræner Jess Thorups tropper igen á point med Brøndby IF i toppen af Superligaens mesterskabsspil.

På den baggrund var det fuldt forståeligt, at der gik lang tid før FCM-spillerne mødte mediernes udsendte i mixedzone udenfor omklædningsrummene. For før de var leveringsdygtige i skarpe repliker skulle de tiljubles af flertallet af de 9.755 begejstrede tilskuere på MCH Arena i Herning.

»Selvfølgelig tror jeg på DM-guld. For tredje gang i træk mod FCK vender vi et truende nederlag til sejr. Det er oplevelser som disse, der giver selvtillid,« sagde FCM-træner Jess Thorup, der indrømmede, at FC København havde indledt kampen bedst.

»Det var fortjent, at de førte 2-0. I kampens første 50 minutter var de bedre end os. Men når det er sagt, er jeg sindsygt begejstret for det spillerne løber og laver. Når folk tror allermindst på, at det er muligt at vende en umulig situation, fører vi igen bevis for, at vi råder over en trup, hvor vi står sammen,« sagde Jess Thorup.

Bag hjemmeholdets første to scoringer stod veteranen Jakob Poulsen, der med præcist lagte hjørnespark var leveringsdygtig i målgivende afleveringer til først Tim Sparv og dernæst Erik Sviatchenko.

»Det er ikke nogen tilfældighed, at vi netop på dødboldene er så stærke. Hver eneste dag træner vi disse situationer ekstraordinært,« sagde Jakob Poulsen og tilføjede:

»En sejr som denne giver os en god tro fremadrettet, men jeg vil altså stadig foretrække, at vi i de næste kampe ikke kommer bagud 0-2 igen.«

Jakob Poulsen var enig med Jess Thorup i, at FC København var banens bedste hold i kampens indledende fase.

»Her giver vi dem plads til at udfolde sig i de rum, hvor de er allerbedst. Desuden udnyttede de maksimalt, at vores pres ikke sad som det skulle. Men mentalt er vi i øjeblikket ikke til at ryste. Et ordsprog hedder, at ’mål ændrer kampe’. Det passede meget godt på denne kamp. Efter Tim Sparvs scoring til 1-2 var det jo os, der tog styringen,« sagde Jakob Poulsen.

FCK-manager Ståle Solbakken havde det skidt med nederlaget.

»Det bliver kampafgørende, at FCM er så stærke på dødbolde. Hvis vi lige ser bort fra denne detalje, leverer vi kollektivt måske vores allerbedste præstation i denne sæson. Spilleglæden var enorm, og derfor er det så ærgerligt, at vi taber. Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at vi gik 100 procent efter sejren. Resultatet er et stort slag for os i bestræbelserne på at indhente FC Nordsjælland på bronzepladsen,« sagde Ståle Solbakken.

Robert Skov kaldte FCK-nederlaget for ’bittert’.

»Jeg synes, vi havde fortjent at få point ud af anstrengelserne. Men vi må erkende, at marginalerne ikke var på vores side. Blandt andet har vi jo to skud på træværket, og jeg selv var tæt på at score (direkte på frispark, red.), men desværre ramte bolden overliggeren og sprang i spil,« sagde Robert Skov.

FC Midtjylland spiller igen på torsdag, hvor der venter en kvartfinale i DBU Pokalen mod Hobro IK.

»Kampprogrammet er i disse uger vanvittigt tæt. Men vi tager alle opgaver seriøse, og derfor satser jeg igen på at stille med vores bedste hold,« sagde Jess Thorup, der således ikke har i sinde at eksperimentere specielt meget med sin opstilling.

Til gengæld må han i weekendens Superliga-udekamp mod FC Nordsjælland stille med et anderledes hold end tilfældet var i den underholdende kamp mod FC København. Således er både Kian Hansen, Marc Dal Hende og Bubacarr Sanneh i karantæne.

»Det er selvfølgelig spillere, jeg gerne ville have haft i aktion. Men jeg garanterer for, at vi kommer med 11 kampberedte spillere,« sagde Jess Thorup.

FC København risikerer i den kommende topkamp mod Brøndby IF at skulle undvære angriberen Federico Santander.

»Desværre udgik han med samme fodskade, der har plaget ham et stykke tid. Men nu må vi se,« lød Ståle Solbakkens slutreplik.