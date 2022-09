Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pilen peger på Jess Thorup i FC København, men han er langt fra alene.

Det siger B.T.s fodboldkommentator Lasse Vøge, der mener, at den nuværende krise, klubben befinder sig i, skyldes tre personer.

Sportsdirektør Peter ‘PC’ Christiansen’, træner Jess Thorup og så manden, der ansatte dem, bestyrelsesmedlem William Kvist.

»Ståle Solbakken advarede – kort inden han blev fyret – om, at de, der ønskede et nyt FCK, skulle passe meget på. Man skulle nok have lyttet efter.«

»Det nye FCK, som William Kvist, 'PC' og Thorup står bag, zigzagger som en bil på motorvejen, hvor chaufføren har kastet sig ud. Der er ingen retning – man aner ikke, om bilen skrider hårdt ud til venstre eller højre,« siger Vøge.

Manden med ansvaret på banen ligner en træner, der lidt har givet op, vurderer fodboldkommentatoren.

Ét øjeblik i nederlaget til OB lørdag viste i hvert fald alt.

»Jess Thorup virker – udefra set – som en mand, der er havnet det forkerte sted. Enten er der ingen plan, eller også køber spillerne slet ikke ind på hans plan. Og når der er så mange FCK-stjerner, der så ofte underpræsterer, så bliver man nødt til at kigge på chefen.«

»Og Thorups position er uden tvivl til stor debat. Man skal bare kigge på de livstrætte øjne hos ‘PC’ og storaktionær Lars Seier, som blev fanget af tv-kameraet i Odense.«

»Har han ikke også selv givet lidt op? Det kunne man godt tænke, da man i nedtaktsstudiet så ham blive taktisk irettesat af ekspert Peter Sørensen – der er blevet fyret gud-ved-hvor-mange-gange – uden at bide fra sig« siger Vøge.

Sportsdirektør Peter Christiansen kan dog ikke fravige sig sit ansvar. Langt fra. Millionerne har rullet ud af pengepungen, men ikke med den store succes.

»Pilen peger fandeme også på ‘PC’. Jeg nævner bare fangsten i hans vintertransfervindue. Babacar, Mukairu, Karamoko og Amoo. Hans bedste indkøb er de gamle Ståle-drenge Vavro og Cornelius – hvis man lige ser bort fra de to målmandsindkøb,« lyder vurderingen.

FCK-mandskabet står onsdag over for en kæmpe opgave i Champions League, når Sevilla kommer på besøg i Parken.

Indtil videre fortsat med Thorup ved roret.