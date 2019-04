Superliga-klubber ærer ofrene for terrorangreb i Sri Lanka forud for mandagens kampe.

Mere end 290 mennesker har mistet livet efter terrorangrebene i Sri Lanka påskesøndag. Blandt ofrene er tre af Bestseller-milliardær, Anders Holch Povlsens, fire børn.

Forud for blandt andet Superliga-opøret mellem FC Midtjylland og Brøndby blev derfor også holdt et minuts stilhed til ære for ofrene for terrorhandlingerne i Sri Lanka.

Øverst i artiklen kan du se FC Midtjyllands og Brøndbys spillere ære ofrene i Sri Lanka forud for kampstart.

Flaget vejer på halvt ved Anders Holch Povlsens gods i Ormslev ved Aarhus, efter Anders Holch Povlsen mistede tre børn dræbt i terror-eksplosioner i Sri Lanka, mandag den 22. april 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Flaget vejer på halvt ved Anders Holch Povlsens gods i Ormslev ved Aarhus, efter Anders Holch Povlsen mistede tre børn dræbt i terror-eksplosioner i Sri Lanka, mandag den 22. april 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Også i Hobro blev der forud for opgøret mod Vendsyssel afholdt et minuts stilhed.

Det var søndag, at otte eksplosioner ramte kirker og hoteller i byen Colombo i feriedestinationen Sri Lanka.

En talsmand for Sri Lankas regering har mandag formiddag oplyst, at det var en lokal islamistisk organisation, som stod bag massakren.

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen har også reageret på tragedien i Sri Lanka. Den danske Formel 1-kører har igennem årene fået stor økonomisk hjælp i form af sponsorater fra Anders Holch Povlsen.