Der har været mange spekulationer efter Ståle Solbakken trådte frem søndag aften på tv, og fortalte sin version af sin fyring i FC København 10. oktober.

En af spekulationer går på William Kvist. For tog Ståle Solbakken William Kvist i forsvar, eller slagtede han den tidligere midtbanespiller?

Det svarer ekspertkommentator Bo Henriksen på i Onside, som blev vist mandag aften på TV3+.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Ståle har tænkt rigtig meget over, hvordan han skulle ødelægge William Kvist. Det værste for mennesker, det er jo at være inkompetent,« siger Bo Henriksen og tilføjer:

Det er et af de største karaktermord i dansk fodbold nogensinde. Bo Henriksen

»Og det er det, han kalder ham. At han er lakaj for de store drenge og tager al skraldet. Han er egentligt ligegyldig, han har ingen input at komme med til bestyrelsen omkring nogle fyringer eller omkring noget som helst andet.«

»Det er et af de største karaktermord i dansk fodbold nogensinde for en landsholdsspiller, der har gjort så meget, også for dansk fodbold, og han har også været god i FC København.«

»Men Ståle splitter ham jo fuldstændig ad i atomer. Han har jo ødelagt ham. I hvert fald i forhold til hans kompetencer og i forhold til hans viden omkring fodbold.«

»Det er voldsomt, som han smider en kniv i ryggen på ham,« afslutter Bo Henriksen.

Bo Henriksen. Foto: Henning Bagger Vis mere Bo Henriksen. Foto: Henning Bagger

Ståle Solbakken fortalte i sit interview med Camilla Martin og Jesper Grønkjær, at William Kvist er placeret i en rolle, som han ikke kan klare.

Derudover fortalte nordmanden også, at han blev fyrret over telefonen af Bo Rygaard.

Hele interviewet med Ståle Solbakken kan ses på Viaplay.