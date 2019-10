Ifølge sportschefen i Esbjerg fB, Jimmy Nagel, er Lars Olsen den helt rigtige mand til trænerjobbet i klubben.

»Han har hele tiden stået i toppen af vores liste.«

Det siger han til B.T. Sport, da han bliver spurgt ind til, hvorvidt Lars Olsen var klubbens førsteprioritet.

»Vi har undersøgt markedet, men Lars har hele tiden stået øverst på listerne, og det blev ham, fordi nu lykkedes det, og det hele gik op i en højere enhed. Vi har hele tiden villet have haft Lars ind, men han har også haft en situation på Færøerne, som selvfølgelig også lige skulle afklares, og det, er vi glade for er afklaret nu,« fortæller han.

Lars Olsen blandt spillere fra det færøske landshold. Foto: Alberto Morante Vis mere Lars Olsen blandt spillere fra det færøske landshold. Foto: Alberto Morante

Esbjerg har haft en hård sæson indtil videre og står noteret for ni point efter 14 kampe. Det rækker til en plads som næstsidst i Superligaen. De dårlige resultater skal Lars Olsen nu lave om på:

»Forhåbentlig kan han hjælpe os med at vinde nogle fodboldkampe, det er sådan set det allervigtigste. Han kommer med en masse erfaring og en masse kapacitet fra de år, han har været træner. Så vi tror på, at han har de redskaber i rygsækken, der skal til for at hjælpe os i den situation, vi er i lige nu. Både på kort sigt, men også på lang sigt,« siger Jimmy Nagel.

Esbjerg vil meget gerne vinde de fodboldkampe med en strategi, hvor deres egne unge spillere har en rolle på holdet, og den strategi skal fortsætte under Lars Olsen, fortæller Jimmy Nagel:

»Vi har samme strategi, som vi hele tiden har haft. Vi vil vinde fodboldkampe, og vi vil gerne bruge vores egne unge spillere fra vores eget EfB-akademi. Lars ved også godt, at det er spændende at have med at gøre, så der er ikke noget ændret.«

Selvom Lars Olsen stadig har et par kampe tilbage i november i spidsen for det færøske landshold, har Esbjerg ifølge Jimmy Nagel ikke betalt en krone for at få Lars Olsen:

»Vi har lavet en aftale med Færøerne om, at vi har kunnet hente ham, og så passer han stadigvæk de to sidste kampe, de har i landsholdspausen her i november.«

Har I kunnet få ham uden at betale for ham?

»Ja, det har vi,« slutter Jimmy Nagel.

Lars Olsen tiltræder som træner i Esbjerg fB med øjeblikkelig virkning.