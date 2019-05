Lørdag aften kan John Lammers have lavet en af de helt sjove præstationer i dansk fodbold.

Hvis Esbjerg vinder over FC Midtjylland, hedder det bronzemedaljer og europæiske kampe efter sommerferien. En gedigen overraskelse for den hollandske træner, der har været i klubben i to sæsoner.

»Det vil betyde meget for Esbjerg. Hvis du ser på, hvor vi var for to år siden, så har vi taget et meget stort skridt. Jeg bliver ikke skuffet, hvis vi ikke får bronze, for vi har stadig haft en flot sæson og har en chance mere for Europa. Men vi vil gøre alt for at vinde tredjepladsen lørdag,« siger John Lammers.

B.T. har taget en snak med den 55-årige hollænder, der har vendt den esbjergensiske skude efter en skuffende nedrykning i foråret 2017.

Esbjerg har hentet 15 point i ni kampe i mesteskabsslutspillet, der har sidste runde lørdag. Foto: Claus Fisker Vis mere Esbjerg har hentet 15 point i ni kampe i mesteskabsslutspillet, der har sidste runde lørdag. Foto: Claus Fisker

Her blev John Lammers hentet ind tre uger før sæsonstart af den tidligere direktør i klubben Ted van Leeuwen.

På det tidspunkt havde Lammers haft cheftrænerjobs i Excelsior og FC Eindhoven og senest en assistentrolle i Vitesse Arnhem. Men nu trængte han til at komme ud og prøve sig af.

Opkaldet fra Esbjerg var med udsigten til en svær opgave.

»10 spillere havde skiftet klub, og i sidste øjeblik bliver jeg spurgt, om jeg ville overtage. De sagde, at det ville bliver en svær sæson, at jeg skulle finde 10 nye spillere, og at der ikke var penge. Men man vil jo gerne arbejde.«

»Jeg vidste, det ville blive svært, men hvis du vil udvikle dig selv, er du nødt til at påtage dig opgaver, der presser dig,« siger John Lammers.

Og presset er han blevet. På samme måde som i denne Superliga-sæson startede Esbjerg sløjt i første division med en række nederlag.

I begge sine sæsoner har han dog formået at få holdet på ret køl og især slutte rigtig stærkt af. Sidste år med den samlede sejr i playoff-kampene, der sikrede oprykning - i år med at være det næstbedste hold i mesterskabsspillet efter FC Købenavn.

»Vi ved godt her i klubben, at man kan tabe nogle kampe. Der er en plan, og det er vigtigt, vi holder os til den. Hvis man taber til Vendsyssel, går vi ikke i panik og begynder at skifte rundt på alt muligt, så går det galt. Vi holdt fokus og analyserede på, hvor vi kunne blive bedre. Det handler ikke om, at man taber point, men hvorfor man taber point,« siger John Lammers.

Min præstation i år er måske bedre end, at FCK bliver mestre. De har flere penge, bedre spillere, men man skal se det lidt i forhold til forventningerne. John Lammers, cheftræner i EfB

Årets træner?

Hollænderen er blevet kaldt et af de varmeste trænernavn i dansk fodbold lige nu.

Og det er da også svært at komme udenom John Lammers, hvis man skal begynde at kigge på kandidater til årets træner.

Selv er Lammers stolt over sit projekt på den jyske vestkyst. Og selvom FC København helt fortjent er blevet danske mestre i år, da de er det klart bedste hold i Superligaen i hans optik, så mener han, at hvad han og Esbjerg har gjort i år er mere opsigtsvækkende.

»Min præstation i år er måske bedre end, at FCK bliver mestre. De har flere penge, bedre spillere. Man skal se det lidt i forhold til forventningerne,« siger John Lammers og fortsætter:

»FCK spiller den bedste fodbold og holdet og træneren fortjener 100 procent at blive mestre. Men det betyder ikke, at der ikke er andre hold, hvis de nu opnår … Jeg synes eksempelvis, Randers med deres hold har gjort det virkelig godt. OB med deres hold, det er virkelig flot arbejde af holdet og trænere. Hans præstation er måske endnu bedre,« siger John Lammers om OB-træner Jakob Michelsen.

Større drømme end EfB

Gennem sin karriere har John Lammers generelt oplevet stor professionalisme - pånær en kort periode som træner i FC Eindhoven.

»Det var overhovedet ikke professionelt, og det hader jeg. Jeg er utroligt krævende, og det ved alle her. Hvis du arbejder med folk, der er for dovne, kommer for sent - ligesom det skete i Eindhoven - det kan jeg ikke arbejde med.«

Det skal nævnes, fordi det er det eneste periode i Lammers’ liv, hvor han ikke var glad for at gå på arbejde. Det er han i dag i Esbjerg.

Det interne mesterskabsslutspil FC København er danske mestre, og FC Midtjylland slutter sikkert på andenpladsen. Men efter ni kampe i mesterskabsslutspillet ser det interne stilling lidt anderledes ud. FC København - 21 point Esbjerg fB - 15 point Brøndby IF - 11 point FC Midtjylland- 11 point OB - 10 point FC Nordsjælland - 5 point

Men kærlighedshistorien mellem Lammers og Esbjerg kommer ikke til at vare for evigt. Det er hollænderen klar over allerede nu, når man spørger ham ind til sine trænerambitioner.

»Det er det samme, jeg har sagt til alle spillerne her: Hvis dit endegyldige mål er EfB, så er du det forkerte sted. Hvis du ikke er ambitiøs, hvad har du så at se frem til i den her verden? Og jeg har det ligesom spillerne. Jeg vil op på højeste niveau.«

Kan din vej til et højere niveau gå over en anden dansk klub, hvis tilbuddet kommer fra en af de klubber, der har en bedre økonomi byder sig? Eksempelvis FCK, FCM, Brøndby, der mangler en træner lige nu - hvis de kom på banen?

»Hvis jeg ikke havde ambitionen, så skulle jeg ikke arbejde. Hvis der er en større klub, jamen, så ... Alt skulle være rigtigt. Jeg arbejder i Esbjerg sammen med folk, der vil det samme og arbejde på samme måde. Hvis der kommer en klub, så vil jeg tænke over det, vi vil tale om det, og hvis begge parter står med den rette følelse om at lave noget sammen, som jeg oplever det her, så kan man tage skridtet. Så kan jeg tage skridtet,« lyder det fra John Lammers.