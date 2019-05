Det var en husløs ærlig Adnane Tighadouini, som B.T. mødte efter han sammen med holdkammeraterne i Esbjerg fB havde besejret FC København 4-3.

»Selvfølgelig er jeg glad og stolt over mine to mål. Men desværre løb jeg tør for kræfter efter pausen og måtte lade mig udskifte,« sagde Adnane Tighadouini, der var leveringsdygtig i denne forklaring på sin bemærkelsesværdige fysiske nedtur:

»Jeg er jo muslim. I øjeblikket er der ramadan, så op til kampen havde jeg ikke spist i 18 timer.«

Før denne sæson kom Adnane Tighadouini til Esbjerg fra Malaga på en lejekontrakt, der indeholder en købsoption.

Adnane Tighadouini jubler over sin scoring til 1-0, da Esbjerg søndag aften besejrede FC København 4-3. Foto: John Randeris Vis mere Adnane Tighadouini jubler over sin scoring til 1-0, da Esbjerg søndag aften besejrede FC København 4-3. Foto: John Randeris

»Her og nu er det planen, at jeg skal tilbage til Malaga efter denne sæson. Men jeg håber, jeg får mulighed for at fortsætte i Esbjerg. Det er en klub, hvor jeg stortrives. Vi er én stor familie her, og det kan jeg godt lide,« sagde Adnane Tighadouini.

Esbjergs hollandske træner John Lammers ville efter Esbjergs vundne kamp ikke udelukke, at marokkaneren også spiller i den vestjyske klub efter sommerferien.

»Nu må vi se. Han er en glimrende angriber, men har i denne sæson været en del skadet. Der er dog ingen tvivl om, at hans potentiale er enormt,« sagde John Lammers.

Han ser frem til sæsonens sidste spillerunde, hvor Esbjerg har muligheden for at sikre sig bronze.

»Men det bliver svært. Vi skal jo møde FC Midtjylland i Herning. Her plejer de på det nærmeste at være uovervindelige,« sagde John Lammers.