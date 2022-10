Lyt til artiklen

Torsdag har været en tung dag i Brøndby.

I kølvandet på den historiske afklapsning mod 2. divisionsholdet Aarhus Fremad onsdag, hvor Niels Frederiksens tropper blev losset ud af pokalturneringen for åben skærm på DR, blev der afholdt møde mellem stab og spillere.

Men selvom Carsten V. Jensen ikke ville afsløre detaljer fra mødet, forklarede han, at 4-0-nederlaget ikke har sendt ham tættere på at smide en fyreseddel i retning af sin cheftræner.

»Vi havde et hold på banen, der alle har spillet superligakampe i denne her sæson. Holdet var forberedt på samme måde, som vi plejer, når vi har modstandere i Superligaen. Der var ingen undervurdering herfra eller fra trænerstaben,« påpeger fodbolddirektøren. Du kan se interviewet øverst i artiklen.

»Vi ved, hvad der kan ske i cup-kampe. Nogle gange spiller man en lige kamp og er måske endda det dominerende hold, og så taber man uheldigt, på et uheldigt mål sent i en kamp. Det kan ske. Men det, vi så i går (onsdag, red.), var en meget fortjent Aarhus Fremad-sejr, der kunne have været større.«

Har du stadig 100 procent tillid til Niels Frederiksen som træner?

»Ja, det har vi. Det jeg siger er, at vi har et ansvar allesammen. Lige nu kigger vi på, hvordan det så ud i kampen i går. Den præstation, der blev lagt for dagen inde på banen, var det helt store nedslagspunkt. Men selvfølgelig har vi alle et ansvar, vi skal bære, og det har Niels også. Det er han helt klar over. Men det har som sådan ikke ændret noget på, at Niels er den rigtige træner i Brøndby.«

Efter at have sat ord på det fælles ansvar i onsdagens blågule fiasko pointerede fodbolddirektøren, at problemet ikke lå i forberedelserne til kampen.

Kimen til fadæsen blev lagt på banen.

»Jeg har et overordnet ansvar for at sætte den rigtige trup sammen med den rigtige træner. Sørge for, at vi har faciliteter, vi kan bruge, på et højt nok niveau. Det er min opgave helt overordnet. Og så har trænerteamet et ansvar for at forberede holdet til kampene. Spillerne har et ansvar for at levere præstationer, som er vores forberedelser værdige. Så vi har jo et ansvar hele vejen rundt, det siger sig selv. Men lige præcis i går var den performance, der var på banen, ikke Brøndby værdig.«

Samtidig nuancerede Carsten V. Jensen krisetilstandene i Brøndby.

Vestegnsholdet har ikke tabt i Superligaregi siden slutningen af august, hvor man har høstet ni point i de seneste seks kampe.

»Det er selvfølgelig et kæmpe slag for os,« siger han.

»Men før det har vi altså haft en periode, hvor vi var ubesejret i seks kampe og måske endda skulle have vundet et par stykker mere af dem. Og havde set fremgang i Superligaen. Der er masser af ting, vi kan gøre bedre hele vejen rundt, men vi så faktisk en lille fremgang. Og så fik vi noget af et slag i går. Det skal bearbejdes, og så skal vi selvfølgelig tilbage på sporet. Det skal vi på søndag mod AGF.«

