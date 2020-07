Er Dame N’Doye en færdig mand i FC København?

Det spørgsmål fyldte meget mere end snakken om sølvmedaljer efter FCKs sejr over FC Nordsjælland.

Et sæt sølvmedaljer, som blev sikret af netop den skadesplagede angriber, der blev hyldet i stor stil af fansene i de 35 minutter, han fik på banen - med sejrsmålet som den naturlige kulmination.

Dame N’Doye gjorde dermed god reklame for sig selv, inden hans kontrakt udløber med udgangen af denne måned. Og senegaleseren håber, at FCK er klar til at tilbyde ham en kontraktforlængelse. Det lægger han ikke skjul på.

»Fremtiden er i FCKs hænder. Så I må spørge Ståle,« siger den ordknappe Dame N’Doye.

Som sagt så gjort. Og Ståle Solbakken håber da også, at han har angriberen på holdkortet i næste sæson. Men det afhænger blandt andet af, hvilke økonomiske krav 35-årige Dame N’Doye stiller.

»N’Doye er i en situation, hvor… Hvordan skal jeg sige det, så det bliver rigtigt… Der findes ikke en person i FCK - hverken på tribunen, i bestyrelseslokalet, i omklædningsrummet eller i trænergruppen - som ikke vil have N’Doye med videre (til næste sæson, red.). Men han skal have sin hyre - og den er ikke så lille. Og det vil sige, at så må vi have en god følelse af, at han spiller mere end fem kampe, som han har gjort her efter jul,« siger FCK-manageren og fortsætter:

»Det holder jo ikke, for de penge kan bruges på noget andet. Og det er det, vi skal sætte os ned og blive enige om. Hvad kan vi tilbyde? Hvad kan N’Doye leve med? Og hvad siger lægerne og fysioterapeuterne?«

Dame N'Doye afgjorde kampen og sikrede FCK sølvmedaljer med sin scoring til 2-1. Foto: Lars Møller Vis mere Dame N'Doye afgjorde kampen og sikrede FCK sølvmedaljer med sin scoring til 2-1. Foto: Lars Møller

Kan du undvære ham?

»Jeg kan jo ikke bruge en, som kun kan spille fem kampe.«

Men hvis han scorer?

»Ja. Men vandt vi? Vandt vi ligaen?« spørger nordmanden retorisk.

Ståle Solbakken anerkender dog, at Dame N’Doye er noget helt særligt, og derfor håber han også, at den slidte krop har mere i sig.

»Vi har ikke emner, som kan erstatte ham på sit ypperste. Men på et eller andet tidspunkt er det slut for alle. Om det er nu eller om et halvt år eller et helt år... Det kan være, vi har den her snak om et år igen. Det her er en åben diskussion.«

»Alle andre med den historik, som han har haft siden august, hvor han blev skadet mod Røde Stjerne, og frem til i dag, var blevet skudt og havde fået blomster i dag,« siger Ståle Solbakken med et smil.

FCK-manageren fastslår samtidig, at det i første omgang kan komme på tale at give Dame N’Doye en korttidskontrakt, så han kan være med i Europa League-kampen mod Istanbul Basaksehir.

Den kamp spilles d. 8. august i Parken.