Esbjerg slog søndag Lyngby med 1-0.

Det var en kamp, hvor Esbjergs Yuri Yakovenko blev udvist, da han modtog sit andet gule kort for et alt for højt knæ på Lyngbys Nicolai Geertsen.

Geertsen blev ramt lige i hovedet, faldt til jorden og var tydeligt mærket af sammenstødet.

SE SAMMENSTØDET ØVERST I ARTIKLEN

Geertsen begyndte at bløde fra munden, og efter at have ligget i græsset for at sunde sig, måtte Lyngby også tage konsekvensen og udskifte ham.

Det var Esbjerg, der trak det længste strå i søndagens opgør, da anfører Markus Halsti stod for kampens eneste scoring.

Det var Esbjergs første sejr i denne Superliga-sæson, og den vestjyske klub kravler med de tre point op på 12. pladsen i tabellen.

Lyngby ligger nummer 10.