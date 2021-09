En af AaBs vigtigste spillere kan være væk til sommer.

Her udløber Rasmus Thelanders kontrakt nemlig med AaB.

Midt i den nuværende succes kan det skabe bekymringer hos de mange AaB-fans, der nyder at han i øjeblikket spiller sit bedste fodbold.

Håber er, at Inge André Olsen har spidset sin blyant og en kontraktforlængelse ligger klar på Hornevej, men Rasmus Thelander var ikke meget for at tale fremtid efter fredagens 2-0-sejr over OB:

AaB's Rasmus Thelander har bragt hjemmeholdet i front med 1-0 mod OB fredag aften. Til sommer udløber AaB-forsvarskrumtappens kontrakt. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Rasmus Thelander har bragt hjemmeholdet i front med 1-0 mod OB fredag aften. Til sommer udløber AaB-forsvarskrumtappens kontrakt. Foto: Henning Bagger

»Jeg har en fin dialog med AaB, men har stadig et år tilbage og som jeg har sagt tidligere, så nyder jeg at spille for det her hold. Så det må være det.«

Men kan du sig dig selv i AaB og Aalborg om både halvandet og to år?

»Jeg nyder altid at spille fodbold, så det tænker jeg,« lyder det fra Rasmus Thelander med et grin, uden at ville uddybe yderligere.

Hvis Rasmus Thelander har hovedpine lørdag morgen er det ikke på grund af for mange øl, men for de gange han vandt hovedstødsdueller mod OB.

Højt at flyve for AaB i øjeblikket, hvor aalborgenserne var værter for Danmarks største fredagsbar mod OB. AaB og Jakob Ahlman sendte gæsterne hjem med et 0-2-nederlag i bussen. Foto: Henning Bagger Vis mere Højt at flyve for AaB i øjeblikket, hvor aalborgenserne var værter for Danmarks største fredagsbar mod OB. AaB og Jakob Ahlman sendte gæsterne hjem med et 0-2-nederlag i bussen. Foto: Henning Bagger

AaB havde inviteret til Danmarks største fredagsbar og Rasmus Thelander agerede endnu en gang chefbartender.

Midtstopperen og viceanføreren erkender selv at han aldrig har været bedre og mod OB kronede han indsatsen med en scoring:

»Det kan jeg nok godt være enig i. Jeg er inde i en god periode,« siger københavneren med nordjysk underspillethed.

»Jeg kan godt huske tilbage på andre tider. Man kan sige i 2014 gik det også fint, men det er en rigtig god periode og hjælper rigtig meget at holdet også præsterer.«

Har Rasmus Thelander nogensinde været bedre?

Rasmus Thelander har tidligere været i udenlandsk fodbold i både Grækenland, Schweiz og Holland.

Den 30-årige Thelander, som blev pokalfighter i 2014, da AaB baskede FCK i Parken, har – akkurat som i samme pokalfinale – scoret to mål, begge på hovedstød, i denne sæson.