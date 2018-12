Tidligt fredag offentliggjorde Brøndby og Johan Larsson, at de to parter skilles efter fire år. Men også Uffe Bech er færdig i Brøndby.

Det fortæller klubben på sin hjemmeside.

»Vi har været rigtig glade for at have Uffe hos os i dette efterår, men han har desværre ikke været til rådighed, siden han udgik efter blot ti minutter af Derby-kampen mod FCK. Vi har ikke en finger at sætte på hans niveau eller indstilling, og i de kampe, han har spillet for os, har vi set det høje tekniske niveau, han har i sig,« siger Troels Bech.

Uffe Bech kom til Brøndby på en lejeaftale på transfervinduets sidste dag. Siden er det langt fra blevet til meget spilletid for den hurtige angriber, der til gengæld har taget stort ansvar uden for banen.

Her har han været med til at give klubbens fans et nærmere indblik i Brøndby IF. Blandt andet har han været med i klubbens julekalender, ligesom han har inviteret Piet fra TV2-serien 'De Sjældne Danskere' med på banen og opleve stemningen indefra.

Derfor vil klubben også takke for Uffe Bech bidrag.

»Vi har en sidste kamp tilbage i efterårssæsonen, og her møder vi Vendsyssel på søndag. Før kampen bliver fløjtet i gang på søndag, vil vi derfor give Uffe et pænt farvel foran klubbens fans og ønske ham held og lykke med fremtiden,« siger Troels Bech.

Selvom det ikke blev til den spilletid, han havde håbet på, så er Uffe Bech glad for sin tid i klubben.

Uffe Bech fejrer sin eneste scoring for Brøndby. Foto: Henning Bagger

»Jeg har været glad for at være i Brøndby gennem de sidste par måneder. Jeg har lært nogle fantastiske mennesker at kende, både hvad angår spillere og tilknyttede folk i klubben. Fansene har taget virkelig godt imod mig, og jeg er dybt imponeret over opbakningen både på hjemmebane og udebane«.

»Da jeg lagde mig til at sove dagen før Derby-kampen, havde jeg selvfølgelig set mine sidste seks ugers tid i klubben helt anderledes, men nogle gange er man ikke selv herre over alt her i livet. Jeg ønsker alle i Brøndby IF held og lykke med resten af sæsonen og tror på medaljer i maj!« siger han til Brøndbys hjemmeside.

Uffe Bech nåede at spille syv kampe for Brøndby med ét mål og én assist som følge.

Han skifter tilbage til Hannover 96 ved årsskiftet.