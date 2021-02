Han har været noget træt af at høre på det.

Viktor Fischer har nemlig ikke selv talt med, men det har nogle af dem, der kigger på den 26-årige offensivspiller udefra. Og de har ikke bare talt dage eller uger, men også måneder. Derfor faldt åbningsmålet i FC Københavns 2-0-sejr over Horsens helt perfekt for den blonde aarhusianer.

»Det er jeg glad for. Det er altid lækkert.«

Har du savnet det?

»Ja, selvfølgelig har jeg det. Det er jo det korte svar,« siger Viktor Fischer og uddyber alligevel lidt senere, at det ikke var en forløsning:

FCK's Jonas Wind har scoret til 2-0 og fejrer det med Viktor Fischer under superligakampen mellem AC Horsens og FC København på CASA Arena i Horsens søndag den 7. februar 2021.

»Jeg vil hellere sige, at det føltes, som var det i går, jeg sidst scorede. Da den rammer netmaskerne, føles det fuldstændigt naturligt igen. Det er det mest fantastiske ved at score mål. Så snart den rammer nettet, tænker man: 'Hvorfor fuck var det så svært?'«

Han er helt med på, at der snakkes om de mål, der ikke er faldet ofte nok for ham. Det forstår han, siger han – især når nu det var sæsonens første Fischer-scoring i Horsens. Men der mangler nuancer.

»Det, der kan irritere mig, er, at man laver en statistik over dage og måneder siden. At man ikke tager højde for, at der er ti måneders skade og to måneders juleferie. Så synes jeg, at det bliver lidt usagligt.«

»Men der har været en for lang periode, hvor jeg har spillet, og for mange kampe, hvor jeg har spillet og ikke lavet mål. Det er ganske klart. Men jeg har ikke noget behov for at kigge tilbage. Jeg kigger kun frem. Vi er i et nyt projekt.«

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Viktor Fischer er i Jess Thorups system skubbet helt op i front, og for cheftræneren i FC København var det også rart at se Viktor Fischer nette igen.

»Vi kender alle sammen Viktor i forhold til det selvtillidsboost og det at score mål. Han er helt bevidst om, hvad det betyder. Ærgrelsen over, når han brænder noget, er jo helt sindssyg, men glæden, når han lykkes med noget, er også helt fantastisk at se,« siger Jess Thorup.

FC København har med sejre over AaB og Horsens indledt jagten på topholdet Brøndby og guldfavoritterne fra FC Midtjylland.

»Vi tror på, at vi er med helt i toppen. Vi vil gå efter at vinde guld. Vi er FC København, og vi er ikke særligt mange point efter. Men der er rigtig mange hold, der spiller med om det, og der kan ske mange ting,« siger Viktor Fischer.

FC København er inden Brøndbys kamp søndag aften og FC Midtjyllands mandag tre point efter ærkerivalerne fra Vestegnen og bare et enkelt efter de midtjyske mestre.