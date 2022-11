Lyt til artiklen

Han behøvede slet ikke at sige noget. Hans smil sagde det hele.

For da FC Københavns guldfugl Mohamed Daramy efter søndagens kamp i Parken mødte pressen, var der nemlig én ting, som fyldte alt hos ham.

Mandagens VM-udtagelse. Den 20-årige FCK-stjernes store drøm.

»Jeg håber da på at kunne komme med. Det ville betyde enormt meget, og det er det, jeg drømmer om. Men der er så mange gode spillere, og sådan er det. Vi må se,« lød det fra Daramy, inden han kom med sin egen mavefornemmelse forud for mandagens udtagelse:

»Jeg ved det ikke helt. Den er lidt blandet, for jeg ved ikke helt, hvor jeg står. Men jeg håber.«

Har du hørt fra Kasper Hjulmand?

»Nej, altså … det er ikke, fordi jeg snakker med ham hver dag eller noget.«

Men måske bare her i weekenden så?

»Næ, altså, det har jeg ikke. Jeg prøver bare at præstere så meget som muligt. Vi har to vigtige kampe tilbage, så der er også andet at fokusere på.«

Føler du dig berettiget til en plads i VM-truppen?

»Jeg tror bestemt, jeg har givet ham noget at tænke over, for jeg er inde i en god stime, men vi må se, om det er mine kvaliteter og styrker, han kan bruge. Jeg tror, jeg er i hans overvejelser.«

Men netop overvejelserne omkring den unge offensivspiller turde FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup, dog godt at kommentere på.

»Mohamed er helt sikkert med i Kaspers (Hjulmand, red.) overvejelser. Jeg synes også, han er ved at være tilbage på det niveau, vi kender ham for. Han har arbejdet så hårdt den seneste periode. Men jeg er jo inhabil og har den største respekt for vores landstræner. Så om han skal med, det skal jeg ikke udtale mig om i offentligheden,« lød det søndag aften fra Neestrup.

Kasper Hjulmand udtager mandag aften sin trup til den kommende VM-slutrunde i Qatar.

FC København vandt søndag med 3-0 over Lyngby i Parken.