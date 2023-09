En enkelt person er blevet anholdt efter søndagens derby mellem Brøndby og FC København.

Men derudover har der kun været få problemer med fodboldfans.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi efter topbraget på Brøndby Stadion.

»Alt i alt synes jeg, det hele blev afviklet rigtig godt både før, under og efter kampen. Jeg anerkender, at det kan være irriterende at skulle vente efter kampen på stadion, men jeg vurderer også, at muligheden for at lade udebanefans vente på stadion var med til at hindre sammenstød ved stadion,« lyder det fra politiinspektør Mogens Lauridsen, inden han fortsætter:

»Jeg mener også, og at vores gode dialog med klubber og fans var med til at få det hele til at glide, og det vil jeg gerne takke for.«

Efter rivalopgøret var der dog alligevel en enkelt episode, der krævede en anholdelse.

Én person blev nemlig anholdt for at kaste et kanonslag mod politiet i den skærpede strafzone på Vestegnen.

Når politiet er færdige med sagen, skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal lægges op til en højere straf, lyder det videre.

Inden kampen var der i øvrigt tre personer, der blev sigtet for henholdsvis at overtræde maskeringsforbuddet, loven om euforiserende stoffer samt et karantæneforbud mod at komme på stadion.

Derudover undersøger politiet en anmeldelse om spark mod en stadionsteward.

FC København leverede søndag eftermiddag et stort comeback, da de forsvarende danske mestre vandt med 3-2 over rivalerne fra Brøndby IF.

