Hvis Buster skal huske en hotdog i sit liv, bliver det den, han fortærede i søndags.

Eller, det var faktisk kun en lille del af den, han fik smagt, for den unge OB-fan fik smadret pølsevognsspecialiteten ud af hånden, da et langskud ramte ham på tribunen i Odense.

Den historie kan du læse her.

Klippet blev hurtigt et samtaleemne på sociale medier, og her en uge efter inviterede OB ham og far Rasmus ind at se opgøret mod Brøndby. Her fik den unge Buster lov at følge OB-spillerne ind på banen forud for opgøret.

OB og Brøndby mødtes i en underholdende kamp, der endte 2-2. Foto: Claus Fisker Vis mere OB og Brøndby mødtes i en underholdende kamp, der endte 2-2. Foto: Claus Fisker

»Det har været en vild oplevelse. Det gik stærkt, og pludseligt fik jeg at vide, at OB efterlyste Buster på sociale medier. Og så blev vi inviteret ind til denne Brøndby-kamp,« siger Busters far Rasmus.

Rasmus sad selv et stykke derfra, da Buster blev ramt af det famøse langskud og tabte hele sit herlige måltid på jorden.

»Vi snakkede med ham kort tid efter, at han fik bolden i brystkassen. Hans hotdog var jo sprunget i luften. Han syntes, at det var sjovt, men han fik også et chok over det,« fortæller Rasmus.

Lørdag overværede Buster og hans far spillernes træning fra spillertunnelen, inden Buster fik lov til at træde ind på banen med OB-holdet.

»Han syntes, at det var helt vildt sjovt og helt vildt godt. Han har jo pralet lidt over for sine holdkammerater, han er stolt,« siger Rasmus.

»Men han var faktisk ærgerlig over, at holdkammeraterne (fra hans eget fodboldhold, red.) ikke skulle løbe på banen sammen med ham. Han er en holdspiller.«

Opgøret mellem OB og Brøndby endte 2-2.