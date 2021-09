»Hvem vil du helst have med på Ryan's efter en OB kamp – 'HC' eller Mads Frøkjær?«

Sæsonkortholderen Bastian måtte tænke længe før han kom frem til sit endelige bud, mens de to OB-spillere ventede i spænding.

»Et kvalificeret bud vil nok være Frøkjær, fordi han laver en masse frække cocktails eller sådan noget fis,« lød svaret til stor glæde for den udvalgte.

»Det kan jeg satme godt forstå. Vi skulle nok få en hyggelig aften, hvis det var. 'HC' har det fint med det, han tager ikke så tit derind. Han er ikke så kendt i byen,« svarede Frøkjær kækt tilbage.

Hvem vil du helst drikke en øl eller drink med?

Den er god nok. De to unge OB-talenter stillede spørgsmålet som et led i en rundringning til utallige sæsonkortholdere op til fredagens superligakamp mod Vejle, hvor OB har ambitioner om at samle 10.000 tilskuere på stadion.

Hans Christian Bernat og Mads Frøkjær sad i superligahuset i Ådalen med en liste over sæsonkortholdere og ringede rundt til tilfældigt udvalgte.

En af sæsonkortholderne blev lovet, at de to unge spillere kommer ned bag målet efter kampen for at hilse på.

Hans Christian Bernat er blevet ny førstemålmand i OB. Foto: Henning Bagger Vis mere Hans Christian Bernat er blevet ny førstemålmand i OB. Foto: Henning Bagger

En anden sæsonkortholder ved navn Oliver Christensen blev også ringet op. Om det faktisk er deres tidligere holdkammerat, melder historien ikke noget om. Oliver Christensen fortalte tirsdag til Discovery, at Hertha Berlin er positivt overrasket over hans niveau.

Mads Frøkjær og Hans Christian Bernat spurgte også en fan om, hvem af de to han helst så i klubben om fem år. Også her var svaret Mads Frøkjær.